Anbi Lazio: a Focene presentata la 26ª Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione “L’acqua coltiva la pace”

Gestione della risorsa idrica, sicurezza idraulica e tutela del territorio al centro della conferenza nazionale ospitata dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord in vista della Settimana della Bonifica dal 16 al 24 maggio 2026

Si è svolta presso l’impianto idrovoro di Focene del Consorzio di Bonifica Litorale Nord la conferenza stampa di presentazione della 26ª edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, promossa da ANBI e in programma dal 16 al 24 maggio 2026.

Si è trattata della seconda iniziativa di carattere nazionale, dopo l’accensione delle Idrovore Tricolore del 12 marzo, ospitata da ANBI Lazio e dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord, e ha acceso i riflettori sul ruolo strategico della gestione della risorsa idrica, della sicurezza idraulica e della tutela del territorio, temi sempre più centrali anche per il Lazio alla luce dei cambiamenti climatici.

Nel corso della Settimana della Bonifica, i Consorzi del Lazio apriranno al pubblico impianti e infrastrutture idrauliche con visite guidate, attività sportive, iniziative culturali e percorsi educativi dedicati anche alle scuole e alle famiglie. Tema dell’edizione 2026 sarà “L’acqua coltiva la pace”. Hanno portato il contributo ai lavori il Direttore Generale ANBI Massimo Gargano, Giorgio Salvitti – Consigliere del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e componente della Commissione Ambiente del Senato –, l’Assessore al Bilancio, Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio Giancarlo Righini, il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale Marco Casini, il Sindaco della Città di Fiumicino Mario Baccini, il Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord Niccolò Sacchetti e il Direttore del Consorzio Andrea Renna; presente inoltre, prima dell’avvio dei lavori, il Presidente di ANBI Francesco Vincenzi.

“Per il nostro Consorzio è motivo di grande orgoglio aver ospitato questa prestigiosa conferenza nazionale – ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Niccolò Sacchetti –. Ringrazio il Presidente Francesco Vincenzi e il Direttore Generale Massimo Gargano per aver scelto il Consorzio di Bonifica Litorale Nord come sede di presentazione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione. È un riconoscimento importante al lavoro quotidiano svolto sul territorio a tutela della sicurezza idraulica, dell’ambiente e del comparto agricolo.”

“Fiumicino è un territorio profondamente legato al tema della gestione delle acque e della difesa del suolo – ha sottolineato il Sindaco della Città di Fiumicino, Mario Baccini –. Manifestazioni come questa rappresentano un’occasione preziosa per sensibilizzare cittadini e giovani sull’importanza della prevenzione, della sostenibilità ambientale e della valorizzazione delle infrastrutture idrauliche.”

“Il tema scelto per questa edizione richiama con forza il valore dell’acqua come elemento di equilibrio tra ambiente, comunità e sviluppo – ha evidenziato il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, Marco Casini –. La gestione sostenibile della risorsa idrica richiede oggi una visione integrata, capace di mettere in relazione sicurezza territoriale, tutela ambientale e pianificazione strategica.”

L’Assessore al Bilancio, Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio, Giancarlo Righini, ha speso importanti parole di apprezzamento per il lavoro svolto dai Consorzi di Bonifica del Lazio, ribadendone il ruolo strategico svolto per la prevenzione e la sicurezza idraulica del territorio, oltre a garantire la produttività agricola di due territori tra i più importanti d’Italia, l’Agro Pontino e l’area di Maccarese. “L’acqua è una risorsa strategica per il futuro dell’agricoltura e dei territori – ha dichiarato Giancarlo Righini –. La Regione Lazio continuerà a sostenere il lavoro dei Consorzi di bonifica, rafforzando investimenti, innovazione e programmazione per affrontare le sfide climatiche e garantire una gestione moderna ed efficiente della risorsa idrica.”

“Desidero ringraziare l’Assessore Righini per la costante sinergia istituzionale con la Regione Lazio – ha concluso il Direttore del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Andrea Renna –. La collaborazione tra enti è fondamentale per programmare interventi efficaci e garantire una gestione delle acque sempre più efficiente, sostenibile e vicina alle esigenze dei territori e delle comunità locali.”