Al Bambino Gesù di Palidoro una giornata di sport per tutti

Bambini e ragazzi con disabilità potranno sperimentare diverse discipline insieme agli operatori dell’Ospedale e ai tecnici del Comitato Italiano Paralimpico. Tra gli ospiti campioni olimpici e paralimpici

di Dario Nottola

Venerdì 2 ottobre, a partire dalle ore 9 presso la sede di Palidoro dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, si terrà “Sport in OPBG, insieme per tutti”, una giornata dedicata allo sport adattato organizzata dall’Unità Operativa Complessa Day Hospital Neuroriabilitazione e Attività Sportiva Adattata dell’Ospedale.

Bambini e ragazzi potranno sperimentare calcio a 5, baskin, tennistavolo, tiro con l’arco e calcio balilla, affiancati dagli operatori del Bambino Gesù e dai tecnici del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Alla giornata parteciperanno Daniele Garozzo, campione olimpico di fioretto a Rio 2016 e argento a Tokyo 2020, oggi medico in formazione presso la Medicina dello Sport del Bambino Gesù; Domiziana Mecenate, nuotatrice paralimpica e medaglia d’oro ai Campionati Europei 2026; Valerio Di Cocco, vicecampione italiano di parakarate; Giuseppe Andreana, presidente del CIP Lazio; Gessica Della Bella, responsabile dell’Unità Operativa Complessa Day Hospital Neuroriabilitazione e Attività Sportiva Adattata, e Ugo Giordano, responsabile dell’Unità Operativa Semplice Medicina dello Sport e Ipertensione Arteriosa del Bambino Gesù.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per raccontare il percorso sviluppato nell’ultimo anno dal Bambino Gesù insieme al Comitato Italiano Paralimpico per offrire ai bambini e ai ragazzi con disabilità la possibilità di sperimentare diverse discipline, individuare quella più adatta alle proprie capacità e interessi e favorire la prosecuzione dell’attività sportiva sul territorio.