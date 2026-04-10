Agricoltura e sostenibilità, la sfida del futuro passa da Maccarese

Tecnologie digitali, crediti di carbonio e nuove competenze al centro del confronto tra esperti e istituzioni

di Dario Nottola

Domani sabato 11 aprile, alle 10, al Castello San Giorgio di Maccarese, è in programma il Workshop “Agricoltura 4.0: Competenze, strumenti e sfide del lavoro agricolo moderno” con una visita allo stesso Castello ed all’Archivio Storico Carlo Benetton.

Al centro dell’appuntamento il ruolo delle nuove tecnologie nella filiera agricola, delle nuove forme di finanziamento e della sostenibilità ambientale. Il workshop tratta una delle sfide più ambiziose del nostro tempo: la metamorfosi della filiera agricola.

“Oggi non parliamo solo di terra, ma di un ecosistema complesso dove la tradizione si fonde con l’innovazione per rispondere alle urgenze del cambiamento climatico e della sicurezza alimentare. L’agricoltura sta vivendo una rivoluzione silenziosa ma profonda. Al centro di questo cambiamento troviamo tre pilastri fondamentali che analizzeremo nel corso della giornata – spiega il Ce.s.ma.l – L’Innovazione Tecnologica: Droni, sensori IoT e intelligenza artificiale non sono più il futuro, ma strumenti indispensabili per un’agricoltura di precisione capace di ottimizzare le risorse e ridurre gli sprechi. Le Nuove Forme di Finanziamento: Dallo sviluppo dei mercati dei crediti di carbonio ai fondi ESG, fino al supporto del PNRR; esploreremo come i nuovi modelli finanziari possano sostenere gli investimenti delle aziende agricole in questa fase di transizione. Il Lavoro in agricoltura nell’era dell’intelligenza artificiale: Con i profondi cambiamenti in atto e l’ingresso delle tecnologie digitali a supporto dell’agricoltura si aprono spazi per nuove tipologie di lavoro agricolo. Attraverso il dialogo tra esperti, aziende e opinionisti, cercheremo di capire come trasformare queste sfide in opportunità concrete per la crescita di tutto il sistema Paese”.

Tra gli Interventi previsti: Claudio Destro Amministratore Delegato Maccarese S.p.A. Società Agricola Benefit; Giovanna Onorati Vice Sindaco del Comune di Fiumicino; David Ranieri Presidente di Coldiretti Lazio; Raffaele Casa Professore ordinario di Agronomia Università della Tuscia; Silvia Migliaccio Professore Ordinario di Scienza dell’Alimentazione, Università Sapienza, Dipartimento di Medicina Sperimentale; Paolo Cento Direttore responsabile Articolo 9; Sergio Estivi Presidente Fondazione Anna Maria Catalano. Modera l’incontro Antonio Votino presidente CESMAL.