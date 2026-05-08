A Parco Leonardo la 7ª edizione di “Parco in Festa”

Dal 5 al 7 giugno, un weekend ricco di musica giochi, sorprese, attività e tanto divertimento per grandi e piccini

di Dario Nottola

Su svolgerà dal 5 al 7 giugno la settima edizione di “Parco in Festa”. Lo annuncia oggi ufficialmente il Comitato di Quartiere di Parco Leonardo. “Per tre giorni il Parco del Perugino diventerà un luogo di incontro, con momenti pensati per stare insieme e vivere il quartiere in modo semplice e partecipato – spiegano gli organizzatori – Quest’anno c’è anche una novità importante: per la prima volta dopo anni, “Parco in Festa” sarà inserita ufficialmente nel calendario degli eventi estivi del Comune di Fiumicino. Un riconoscimento che per noi significa dare spazio e attenzione anche a Parco Leonardo all’interno della programmazione della città”.

Sarà un week-end ricco di musica, giochi, sorprese, attività e tanto divertimento per grandi e piccini: Spettacoli, musica e balli; Animazione e giochi; ed ancora un Villaggio sportivo, Giostre e gonfiabili, Street food e birra artigianale e Stand di associazioni e partner.

Inoltre, quest’anno ci saranno tre serate tematiche con format dedicati e momenti di intrattenimento, accompagnati anche da interviste pre-serali e contenuti pensati per raccontare il quartiere, le realtà del territorio e i protagonisti della festa.

“I preparativi sono in corso e presto sarà pubblicato il programma dettagliato, ci stiamo lavorando – viene sottolineato – L’idea resta sempre la stessa: creare occasioni di aggregazione e rendere il nostro quartiere Parco Leonardo sempre più vivo e unito”.