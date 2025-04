A.N.P.I. Fiumicino: “Congratulazioni a Marco Tortorici della Farmacia Solidale Salvo D’Acquisto”

Il Presidente di Sezione Giuseppe Liccardi: “Il tuo concreto impegno è una guida morale ed un esempio per tutta la cittadinanza di Fiumicino, per le Istituzioni e le Associazioni”

L’A.N.P.I. di Fiumicino – Sez. Lidia De Angelis/Salvo D’Acquisto – si congratula con il Dr. Marco Tortorici, della Farmacia Solidale Salvo D’Acquisto, per il riconoscimento nazionale in qualità di vincitore del premio Farmacista Solidale 2025.



Siamo orgogliosi – dichiarano in una nota di Sezione – che, ancora una volta, il nome di Salvo D’Acquisto venga associato ad un premio così prestigioso, riconosciuto con la seguente motivazione:

“Per l’attenzione alla comunità, ai collaboratori, alla memoria collettiva e alle persone più vulnerabili, con iniziative sempre concrete e di grande impatto”.

“Ci siamo conosciuti da poco più di un anno – aggiunge il Presidente di Sezione Giuseppe Liccardi – ed è nata subito una proficua e reciproca collaborazione, uniti dai valori costituzionali che ci ha lasciato Salvo D’Acquisto, valori di solidarietà, altruismo, coraggio, riconoscenza, libertà e pace”.

“Il tuo concreto impegno – continua il Presidente – è una guida morale ed un esempio per tutta la cittadinanza di Fiumicino, per le Istituzioni e le Associazioni; un segno tangibile di solidarietà, di chi non dimentica gli altri, specialmente quelli che attraversano dei momenti di difficoltà, nel solco dell’eredità lasciataci da Salvo D’Acquisto”.