Marco Tortorici vincitore nazionale del “Premio Farmacista Solidale 2025”

Un riconoscimento nazionale di eccellenza per il nostro concittadino e per il territorio di Fiumicino

di Dario Nottola

Il Dottor Marco Tortorici, “anima” pulsante della Farmacia Solidale “Salvo D’Acquisto” di Palidoro, è il vincitore del “Premio Farmacista Solidale 2025”.

Nell’ambito della più importante manifestazione nazionale per il mondo Farmacia, che si è svolta a Bologna, il Dr. Tortorici è stato insignito del riconoscimento con la seguente motivazione: “Per l’attenzione alla Comunità, ai collaboratori, alla memoria collettiva e alle persone più vulnerabili, con iniziative sempre concrete e di grande impatto”.

Farmacista molto noto e amato nel territorio, per 20 anni Direttore della Farmacia Comunale di Fiumicino e attualmente presso la Farmacia Solidale Salvo D’Acquisto, ha voluto dedicare il Premio “Lo dedico alla mia Città, a Fiumicino, che mi ha sempre amato ed alle persone che da sempre mi dimostrano il loro affetto. Per questo Premio, dobbiamo essere felici, perché il nome della Città e quello di D’Acquisto sono volati in alto”.

“Animatore instancabile della Farmacia Solidale Salvo D’Acquisto ed ideatore del Premio Salvo D’Acquisto, Marco Tortorici incarna con il suo impegno lo spirito dell’eroe a cui si ispira, più di mille parole, retorica o cerimonie. A lui vanno i nostri più sinceri auguri, certi che questo premio non farà nient’altro che alimentare la sua incessante voglia di contribuire alla crescita della nostra comunità”, rimarca il capogruppo Pd, Ezio di Genesio Pagliuca.

A sua volta, la consigliera Paola Meloni esprime congratulazioni a Tortorici ed alla Farmacia Solidale Salvo D’Acquisto “Per il prestigioso riconoscimento, che dà lustro e riconoscibilità alla nostra città sotto il profilo più bello: la sensibilità sociale. Fare della propria professione motivo di solidarietà e attenzione a tutti gli aspetti del buon vivere, appartiene non solo ai grandi professionisti, ma alla nobiltà d’animo delle grandi persone”.