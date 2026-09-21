A Fiumicino la ciclo-staffetta “Alzati e pedala”

Domenica 27 settembre la pedalata ecologica promossa dalle diocesi di Porto-Santa Rufina e Civitavecchia-Tarquinia

di Dario Nottola

Toccherà Fiumicino domenica 27 settembre la ciclo-staffetta ecologica “Alzati e pedala”. E’ una delle due iniziative proposte dalle diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia per il Tempo del creato che, quest’anno, ha per tema “Acqua viva”. La pedalata che attraversa i territori delle due diocesi ha avuto inizio con l’attraversamento di Civitavecchia lo scorso 19 settembre. Nel prossimo fine settimana saranno interessate invece alcune zone di Porto-Santa Rufina.

Sabato 26 la vicaria di Selva Candida si incontra alle 15.30 al parco Kristiansen, in via della Riserva Grande, a Roma. Sabato 26 settembre, nella vicaria di Ladispoli-Cerveteri-Santa Marinella, l’appuntamento è alle 15.45 al Centro Caritas Santi Mario, Marta e figli di Ladispoli. Domenica 27, alle 16.30, invece, inizierà la pedalata nella vicaria di Porto Romano con il ritrovo nella parrocchia di Santa Paola Frassinetti, a Fiumicino. La pedalata ecologica seguirà il seguente percorso: Lungomare della Salute; Tappa 1: Parrocchia Stella Maris, Lungomare, darsena, Lungotevere; Tappa 2: Parrocchia Porto della Salute, pista ciclabile verso Aeroporto di Fiumicino; Tappa 3: Parrocchia Santa Maria degli Angeli. Ritorno alla Parrocchia Santa Paola Frassinetti con, alle 19, la Messa conclusiva.

I programmi delle iniziative prevedono la condivisione di un appello sulla consapevolezza di quanto sia oggi più che mai urgente prendersi cura della casa comune. Il testo propone una riflessione a partire dall’enciclica Magnifica humanitas di papa Leone XIV per promuovere “una vita che non ristagna, che scorre, che disseta e che trasforma”. “Educare in modo integrale”, spiega il testo, “significa prendersi cura del creato con piccoli e grandi gesti, camminare insieme perché l’unione fa la forza, riconoscere la presenza di Dio in tutto quello che ci circonda”.

Venerdì prossimo si terrà “Tra natura e storia. In ascolto del canto e del grido del creato”: incontro annuale con i custodi della casa comune, coloro che s’impegnano a difendere e promuovere il patrimonio naturale, storico e artistico del territorio. Molti dei partecipanti alle scorse edizioni fanno oggi parte della Rete diocesana per la custodia del creato. Il gruppo, in sintonia con la profezia del magistero della Chiesa, ribadisce l’importanza di tutelare la “casa comune” e rilancia, nel dialogo con le istituzioni e in particolare con le amministrazioni locali, un impegno concreto e quotidiano per uno sviluppo umano e integrale per tutti. L’appuntamento è alle 17 nella parrocchia di Santo Spirito, in piazza di Castel di Guido, 8.