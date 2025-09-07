Aranova, piazza gremita per lo show “A tutto volume ’90”

Musica e balli sotto le stelle per “Sere d’Estate 2025”. La rassegna prosegue stasera a Parco Leonardo con il concerto della B-And Wind Orchestra.

Piazza di Aranova gremita ieri sera per lo spettacolo “A tutto volume ’90”, nell’ambito della rassegna “Sere d’Estate 2025”. Vocalist, DJ e ballerine hanno fatto ballare il pubblico sulle hit del decennio, trasformando la piazza in una grande pista sotto le stelle.

La serata si è aperta con i saluti istituzionali del presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, che ha sottolineato l’importanza di momenti di aggregazione e divertimento per la comunità. “Eventi come questo – ha dichiarato il Presidente del Consiglio – rappresentano non solo un’occasioni di svago e intrattenimento, ma anche momenti di crescita collettiva. Vedere famiglie, giovani e persone di tutte le età riuniti in piazza, a condividere musica ed emozioni, significa rafforzare il senso di appartenenza al nostro territorio. È questo lo spirito di Sere d’Estate 2025″: creare legami e offrire a tutti l’opportunità di vivere insieme il nostro Comune”.

Il programma di “Sere d’Estate 2025” prosegue questa sera a Parco Leonardo, in piazza Michelangelo Buonarroti, con il concerto della B-And Wind Orchestra alle 21.30. Ingresso libero.