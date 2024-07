A Fregene 4 serate di grande Cinema cult, ospite il pluripremiato regista Garrone

In Pineta omaggi a Flavio Bucci, Sandra Milo ed ai fratelli Vanzina

di Dario Nottola

Ci attendono quattro serate evento di grande cinema cult a Fregene in omaggio a personaggi che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano ed internazionale.

“Orme di Cinema – Quattro passi nella Decima Arte” sarà al centro dei prossimi appuntamenti di “Notti d’Estate“, la rassegna culturale e di spettacoli promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Fiumicino. Nella Pineta Fellini, alle 21, su iniziativa della Pro Loco Fregene-Maccarese e FregenenightArt, saranno proiettati 4 film cult e di prestigio, alla presenza di ospiti ed in una cornice di musica, interviste ed aneddoti, che renderanno omaggio a personaggi del Cinema di ieri e di oggi che hanno avuto ed hanno un forte legame con il territorio di Fiumicino e assai amati dal pubblico: Flavio Bucci, Sandra Milo, Carlo ed Enrico Vanzina e Matteo Garrone.

Sullo schermo giovedì 25 luglio, per la “Serata Flavio Bucci“, che ha vissuto gli ultimi suoi anni a Passoscuro, sarà proiettato “Gege’ Bellavita” di Pasquale Festa Campanile, con ospiti il consigliere comunale Massimiliano Catini, che aveva un forte legame d’amicizia con il protagonista dello storico sceneggiato “Ligabue” e di tanti film, il regista Alfredo Civitavecchia, l’attore Luigi Mezzanotte, lo scrittore Marco Sani, il fratello di Flavio Bucci, Riccardo.

Il 26, per la “Serata Sandra Milo“, “8 e 1/2”, il film capolavoro di Federico Fellini, con ospiti il regista Claudio Insegno e l’attore Massimiliano Vado; sabato 27 per la “Serata Vanzina“, la pellicola di culto del 1983, girata in larga parte proprio a Fregene, “Sapore di mare“, con ospiti alcuni protagonisti del film, come Gianni Ansaldi (nel ruolo del fidanzatino di Isabella Ferrari e spasimante di Virna lisa) ed Enio Drovandi (il simpatico fotografo toscano).

Infine ospite di prestigio, il regista pluripremiato Matteo Garrone presenterà, domenica 28, la sua pellicola “Io Capitano“, candidata al premio Oscar per il miglior film straniero e, tra gli altri riconoscimenti ricevuti, David di Donatello come miglior film. Ospite la giornalista Clarissa Domenicucci.