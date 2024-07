“Notti d’Estate” presentato il programma dal 10 luglio al 15 agosto

28 serate con eventi che caratterizzeranno le diverse località del comune costiero

di Fernanda De Nitto

Spettacoli, concerti, cabaret, cultura e musica sono le caratteristiche del programma estivo di eventi proposti dall’Amministrazione Comunale nel corso della conferenza stampa tenutasi presso l’Aula Consiliare alla presenza del Sindaco Mario Baccini, del Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, degli Assessori Federica Poggio, Cultura e Raffaello Biselli, Attività Produttive, e dal Direttore Artistico Massimo Guelfi.

Saranno oltre 28 gli eventi che caratterizzeranno le diverse località del Comune a partire dal 10 luglio dove a Fregene, presso la Pineta “Fellini” si inaugurerà la rassegna “Salotti d’autore”, condotta dalla giornalista Arianna Ciampoli, che vedrà le partecipazioni di Neri Marcorè il 10 luglio, a seguire una serata dedicata a Franco Califano, il “Broadway Night Show” a cura di MTDA, “La notte dei supereroi” con alcuni dei doppiatori più famosi tra cui Monica Word e Alex Polidori, la presentazione del libro “La porta si apre” con Carlo Verdone, la “Notte in Rosa” e la “Notte del Crimine” che vedrà protagonisti tra gli altri Michela Andreozzi e Gianmarco Tognazzi. Chiuderanno la rassegna “La notte degli attori” con Giorgio Tirabassi e un evento a cura del “Comitato Mastroianni” per il 100° anniversario della nascita di Marcello Mastroianni. A seguire, sempre a Fregene, le proiezioni di alcuni dei film iconici e storici come “Il Marchese del Grillo” e “Sapore di Mare”.

A Fiumicino presso la corte di Villa Guglielmi il 20 luglio si terrà il concerto della Banda della Marina Militare mentre il 21 e 22 luglio le scuole di danza del Comune avranno l’opportunità di esibirsi con coreografie varie e spettacoli.

La Darsena sarà, invece, il luogo destinato ai concerti di Michele Zarrillo il 7 agosto, LDA il giorno successivo, alla serata anni ’90, alla comicità di Valentina Persia, per concludere con la band dei Tiromancino prevista per il 11 agosto. Gli eventi si trasferiranno poi in Via Torre Clementina dove in occasione della Festa dell’Assunta è stato organizzata il 13 agosto la finale regionale di Miss Italia e la proclamazione di “Miss Riviera Tirrenica”, il 14 agosto spazio alla comicità con Antonio Giuliani e per ferragosto la Tribute Band Queen con la serata “ReQueen”.

Il 3 Agosto, invece, a Passoscuro, in Piazza Santarelli vi sarà il concerto dei “Gemelli Diversi”, mentre ad Aranova vi saranno due serate di musica e cabaret con il 25 luglio Carmine Faraco e i fratelli Hernandez ed il giorno successivo “I Centuno” e il concerto di Luca Vicari & Anime Latine “Tribute Band Lucio Battisti”.

“La rassegna ‘Notti d’Estate’ rappresenta un importante momento di valorizzazione culturale e sociale della nostra Città – ha sottolineato Mario Baccini – Un programma esteso e variegato con presentazione di libri, concerti, proiezioni di film, eventi culturali, spettacoli, danza e comicità che si alterneranno a partire dal 10 luglio fino al 15 agosto, in alcune località del nostro Comune”.

“Ringrazio gli organizzatori, gli uffici dell’Area Cultura e Turismo, tutti gli artisti che hanno aderito ai vari eventi e tutti coloro che contribuiranno alla realizzazione del calendario estivo. Già da giugno, grazie alla collaborazione delle ProLoco e delle associazioni del territorio, vi sono stati appuntamenti di rilevanza nazionale tra le varie sagre ed eventi enogastronomici. Notti d’Estate è un chiaro esempio dell’impegno della nostra amministrazione nel promuovere la cultura ed il benessere della comunità, alla quale si invitano tutti i cittadini e turisti a partecipare, per trascorrere insieme piacevoli serate estive” conclude il Primo Cittadino