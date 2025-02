Nel porto-canale di Fiumicino torna operativa la draga

Il dragaggio prevede il ‘prelievo’ di oltre 16.000 metri cubi di detriti

La barra di sabbia alla foce ha raggiunto dimensioni allarmanti e questo preoccupa gli armatori. La bassa quota della diga allo sbocco è il motivo per cui i pescherecci sono costretti a limitare il rifornimento di carburante per non appesantire lo scafo.