L’aeroporto “Leonardo da Vinci”di Fiumicino è il migliore d’Europa per l’8° anno consecutivo

A stabilirlo Aci World, l’associazione internazionale di categoria degli aeroporti di tutto il mondo

Per l’ottavo anno consecutivo l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino è stato decretato miglior scalo d’Europa per il 2024, nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri, per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori. Ad affiancarlo nuovamente anche il “Giovan Battista Pastine” di Ciampino, premiato come “Best Airport in Europe” nella categoria da 2 a 5 milioni di passeggeri.

