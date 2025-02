La posa della prima palancola nella futura darsena dei pescherecci

La nuova darsena pescherecci inizia a concretizzarsi

La nuova Darsena pescherecci, lungo il molo nord, sarà lunga 120 metri e larga oltre 350; a ridosso della banchina adiacente al molo di sottoflutto saranno realizzati 58 ormeggi: 25 per i pescherecci, 13 per la piccola pesca e 15 per le turbosoffianti; nell’altra banchina, più lunga, accoglierà l’ormeggio di rimorchiatori, piloti e sommozzatori; l’antemurale, a ridosso del molo nord del porto canale, sarà lungo circa 400 metri, con una curvatura verso nord; l’imboccatura all’approdo sarà di circa 190 metri. Sono i numeri dell’opera che cambierà il volto della realtà della pesca, fiore all’occhiello e tradizione della Città, assicurando più sicurezza ai “lupi di mare” ed alla flotta peschereccia rispetto all’attuale ormeggio e transito nel porto canale.