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Scritto da Fiumicino Online - domenica, 20 Settembre 2026

Fiumicino, Grand Prix Aquabike: 150 piloti in gara

Ultima tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua – Trofeo Regione Lazio

 

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