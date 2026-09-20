Trasporto scolastico, il Comune interviene per garantire la continuità del servizio

Baccini: “Tutela delle famiglie e dei lavoratori. Ordinanza per assicurare senza interruzioni il trasporto degli alunni con disabilità”

L’Amministrazione comunale è intervenuta per garantire la continuità del servizio di trasporto scolastico e tutelare famiglie e lavoratori nella fase di passaggio tra i diversi operatori. Particolare attenzione è stata riservata al trasporto degli alunni con disabilità, per il quale il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha firmato un’ordinanza finalizzata ad assicurare la prosecuzione del servizio fino al completamento degli adempimenti previsti e all’avvio della gestione da parte del nuovo aggiudicatario.

“L’avvio di servizi complessi come il trasporto scolastico può comportare fisiologiche difficoltà organizzative, soprattutto nella fase di passaggio tra operatori e nella definizione dei rapporti con i lavoratori. Il compito dell’Amministrazione è intervenire affinché queste difficoltà non ricadano né sulle famiglie né sui lavoratori – dichiara il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – In questi giorni il Comune ha seguito direttamente la situazione, favorendo il confronto tra le parti e richiamando la necessità di garantire il rispetto delle clausole sociali previste, con l’obiettivo di assicurare la continuità occupazionale del personale già impiegato nel servizio, senza sostituirlo attraverso nuove assunzioni”.

“Una particolare attenzione – aggiunge – è stata riservata al servizio destinato agli alunni con disabilità, che, per la sua delicatezza e rilevanza, non può subire interruzioni. Per questa ragione ho firmato un’ordinanza finalizzata a garantirne immediatamente la continuità, nelle more della conclusione degli adempimenti previsti dalla legge e dell’avvio del servizio da parte dell’aggiudicatario”.

“Ringrazio tutte le parti coinvolte e, in modo particolare – prosege il Primo cittadino – il precedente gestore del servizio di trasporto degli alunni con disabilità, che ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione e ad assicurare la continuità del servizio in questa fase transitoria fino al 30 settembre 2026. È un atteggiamento di responsabilità che merita di essere riconosciuto, perché consente di evitare che difficoltà di carattere amministrativo e organizzativo possano ricadere sui ragazzi e sulle loro famiglie”.

“A decorrere dal 1° ottobre il servizio sarà espletato dal nuovo gestore. Ringrazio inoltre i lavoratori, le imprese coinvolte e gli uffici comunali per la disponibilità dimostrata nel ricercare soluzioni e superare le difficoltà di questa fase. Continueremo a seguire l’evoluzione della situazione fino alla completa normalizzazione del servizio” ha concluso Baccini