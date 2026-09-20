Fiumicino ricorda Salvo D’Acquisto: il 23 settembre le cerimonie per l’83° anniversario della morte

Quattro momenti commemorativi tra Borgo di Palidoro, Torre di Palidoro, Passoscuro e Fiumicino

Fiumicino si prepara a rendere omaggio alla memoria di Salvo D’Acquisto, Vice Brigadiere dei Carabinieri e Medaglia d’Oro al Valor Militare, nell’83° anniversario della sua morte.

Mercoledì 23 settembre il Comune promuoverà quattro cerimonie commemorative, con la deposizione di corone in diversi luoghi del territorio legati alla figura e al sacrificio del giovane carabiniere.

La giornata prenderà il via alle 8.15 a Borgo di Palidoro, presso il monumento di Piazza SS. Filippo e Giacomo. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale sarà presente il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini.

Alle 9.00 le celebrazioni si sposteranno alla Torre di Palidoro, in via della Torre di Palidoro 193, luogo simbolo del sacrificio di Salvo D’Acquisto. Alla cerimonia prenderà parte il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

Il programma proseguirà alle 13.00 a Passoscuro, in Piazza Salvo D’Acquisto, dove sarà deposta una corona alla presenza della vicesindaca Giovanna Onorati.

L’ultimo appuntamento è previsto alle 15.00 a Fiumicino, presso il parco compreso tra Viale Coccia di Morto e Piazzale Don Luigi Sturzo, in corrispondenza del monumento dedicato a “L’Offerta della Vita di Salvo D’Acquisto”. A rappresentare l’Amministrazione comunale sarà l’assessore al Trasporto pubblico locale, Angelo Caroccia.

Una giornata dedicata alla memoria e al ricordo di una delle figure simbolo dell’Arma dei Carabinieri, il cui sacrificio continua a rappresentare un esempio di coraggio, altruismo e senso del dovere.

La cittadinanza è invitata a partecipare alle cerimonie.

(Immagine di repertorio dell’intitolazione del largo di Via Foce Micina)