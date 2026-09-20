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Scritto da Fiumicino Online - domenica, 20 Settembre 2026

Parco Leonardo, riqualificazione del Parco del Perugino. Costa: “Avvio dei lavori previsto entro la fine di settembre”

Nuove attrezzature inclusive, pavimentazione antitrauma e il rinnovo degli spazi dedicati agli amici a quattro zampe

 

 

Un intervento complessivo di riqualificazione del Parco del Perugino, a Parco Leonardo, con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio pubblico più accogliente, inclusivo e rispondente alle esigenze di chi lo frequenta quotidianamente.

 

 

Il progetto prevede una serie di opere che interesseranno diverse aree del parco, a partire dalla manutenzione e dal rinnovo degli arredi fino alla riqualificazione dell’area giochi, che sarà ampliata e dotata di nuove attrezzature dedicate ai bambini.

 

 

Tra le installazioni previste figurano un gioco multifunzione, strutture per l’equilibrio e l’arrampicata, giochi a molla e una giostra accessibile anche ai bambini in sedia a rotelle, con l’obiettivo di rendere lo spazio ludico maggiormente inclusivo. L’intera area sarà inoltre dotata di una nuova pavimentazione antitrauma, per aumentare i livelli di sicurezza durante le attività di gioco.

 

 

Gli interventi riguarderanno anche l’area cani situata nella zona nord del parco. In questo spazio saranno rinnovati la recinzione e l’ingresso e verranno installate nuove panchine, oltre alla realizzazione di una zona d’ombra destinata a rendere l’area più confortevole per i frequentatori.

 

 

“Con la riqualificazione del Parco del Perugino interveniamo su uno dei principali luoghi di aggregazione di Parco Leonardo – dichiara l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa – Il progetto consentirà di rinnovare gli arredi, potenziare l’area giochi e migliorare anche la zona dedicata ai cani. È un intervento pensato per rispondere alle esigenze di un quartiere molto popoloso e restituire ai residenti un luogo più funzionale e accogliente”.

 

 

Secondo quanto annunciato dall’assessore, l’avvio dei lavori è previsto entro la fine del mese di settembre, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

 

 

 

 

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costa Parco del Perugino Parco Leonardo
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