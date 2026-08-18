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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 18 Agosto 2026

Festa dell’Assunta, a Fiumicino la tradizione si rinnova tra fede e mare

Una folla gioiosa e devota ha partecipato alla Festa dell’Assunta, momento di profonda tradizione cittadina, che nel giorno del ferragosto viene celebrata con la messa solenne e la processione a mare.

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Ferragosto Festa dell'Assunta
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