Una folla gioiosa e devota ha partecipato alla Festa dell’Assunta, momento di profonda tradizione cittadina, che nel giorno del ferragosto viene celebrata con la messa solenne e la processione a mare.
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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 18 Agosto 2026
Festa dell’Assunta, a Fiumicino la tradizione si rinnova tra fede e mare
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