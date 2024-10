Settimana lavorativa da 4 giorni: meno stress e maggiore creatività

Il mondo del lavoro sta attraversando un cambiamento significativo. Dopo la pandemia, molti lavoratori si sono abituati a modalità più flessibili, come lo smart-working, e si fa fatica a tornare indietro. La settimana lavorativa di 4 giorni potrebbe rappresentare una nuova, fantastica normalità per i lavoratori. In Islanda, Giappone, Nuova Zelanda e Spagna, progetti pilota hanno dimostrato che una settimana ridotta migliora l’equilibrio tra vita privata e lavoro, aumenta la produttività e riduce drasticamente il livello di stress. Anche in Italia molte aziende stanno considerando questa opzione. Vediamo insieme come funziona la settimana corta.

Cos’è la settimana lavorativa di 4 giorni?

La settimana di 4 giorni prevede una riduzione delle ore lavorative settimanali, non solo la compressione delle 40 ore in meno giorni. Si passerebbe quindi da 40 a 32 ore settimanali, estendendo il weekend a tre giorni. Comodo, no?

Perché sceglierla?

Nel corso della storia, le ore di lavoro settimanali sono state ridotte gradualmente. Nell’Ottocento, si pensi, era comune lavorare fino a 80 ore, soprattutto in agricoltura. Oggi, molti Paesi stanno rivedendo ulteriormente l’orario lavorativo per adattarlo alle esigenze moderne, complice la pandemia. Cambiano i tempi e cambiano anche le nostre abitudini, per cui è chiaro ormai quanto lo stress possa influire negativamente sulla salute mentale e fisica.

Vantaggi della settimana corta

Vediamo ora quali sono i vantaggi di questo modello:

Aumento esponenziale della produttività . Molti studi dimostrano che lavorare più ore non equivale a maggiore produttività. Al contrario, la produttività ha un andamento inversamente proporzionale all’aumento dello stress.

. Molti studi dimostrano che lavorare più ore non equivale a maggiore produttività. Al contrario, la produttività ha un andamento inversamente proporzionale all’aumento dello stress. Maggiore equità sul posto di lavoro . Questo tipo di settimana potrebbe favorire le madri e permettere loro di gestire al meglio famiglia e lavoro.

. Questo tipo di settimana potrebbe favorire le madri e permettere loro di gestire al meglio famiglia e lavoro. Maggior felicità e coinvolgimento . Lavorare meno ore migliora il benessere mentale, portando a dipendenti più riposati e produttivi.

. Lavorare meno ore migliora il benessere mentale, portando a dipendenti più riposati e produttivi. Maggiori possibilità di assunzione . Offrire una settimana di 4 giorni attrae nuovi talenti e motiva i migliori professionisti a rimanere in azienda.

. Offrire una settimana di 4 giorni attrae nuovi talenti e motiva i migliori professionisti a rimanere in azienda. Riduzione dell’inquinamento. Ridurre i giorni lavorativi comporta meno spostamenti, ne consegue un minor consumo energetico degli edifici e ciò contribuisce a ridurre l’impatto ambientale.

Svantaggi della settimana corta

Sembrerà incredibile, ma la settimana corta ha anche qualche svantaggio. Ossia:

Non adatta a tutti i settori . Settori come la sanità o i servizi di emergenza richiedono una presenza costante e ciò rende ovviamente difficile l’adozione della settimana corta.

. Settori come la sanità o i servizi di emergenza richiedono una presenza costante e ciò rende ovviamente difficile l’adozione della settimana corta. Costi e bisogni dei dipendenti . Alcune aziende potrebbero avere difficoltà a sostenere i costi per assumere personale aggiuntivo. Tra l’altro, alcuni dipendenti potrebbero preferire lavorare più ore così da guadagnare di più.

. Alcune aziende potrebbero avere difficoltà a sostenere i costi per assumere personale aggiuntivo. Tra l’altro, alcuni dipendenti potrebbero preferire lavorare più ore così da guadagnare di più. Difficoltà nella gestione dei team. Coordinare team diversi con giorni di riposo estremamente variabili può complicare la gestione delle riunioni e dei progetti.

E in Italia si può fare?

Anche se questa non è ancora una politica ufficiale in Italia, alcune aziende stanno muovendo i loro primi passi. Le aziende hanno notato un miglioramento dell’umore e un aumento della produttività, senza influire negativamente sul fatturato.

Queste esperienze potrebbero rappresentare un punto di partenza per diffondere la settimana lavorativa di 4 giorni anche in Italia, dimostrando che una maggiore flessibilità non compromette le prestazioni aziendali.

Sesame HR, ciò che fa per te

Il software Sesame HR può diventare un ottimo aiuto in questo processo. La piattaforma permetterà di gestire in modo efficiente e flessibile le risorse umane della propria azienda, indipendentemente dalle ore lavorate. Potrai monitorare facilmente le ore lavorative dei tuoi dipendenti, programmare i turni e gestire le richieste di permesso o ferie con pochi clic.

E non è finita qui: grazie alla sua funzionalità di analisi dei dati, il software ti offre una panoramica delle performance del tuo team. Così facendo, potrai valutare l’impatto del nuovo modello di lavoro sulla produttività della tua azienda e effettuare eventuali modifiche in tempo reale. Cosa vuoi di più?

Non perdere tempo: richiedi oggi stesso una demo gratuita del nostro software!