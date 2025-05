PlusWatch un successo italiano nel mondo degli orologi di lusso

Nel cuore dell’Abruzzo, precisamente a L’Aquila, è nata una delle realtà più affermate del panorama italiano e internazionale dell’orologeria di lusso: PlusWatch. Fondata nel 2005 dall’ingegnere Alantino Sponta, grande appassionato e conoscitore di orologi di alta gamma, l’azienda ha mosso i suoi primi passi come rivenditore specializzato di segnatempo iconici, puntando sin dall’inizio su un mix vincente di competenza tecnica, passione artigianale e visione imprenditoriale.

Oggi PlusWatch non è soltanto un negozio online, ma un vero e proprio punto di riferimento per collezionisti, appassionati e investitori che cercano qualità, autenticità e un servizio impeccabile. L’azienda ha saputo costruire nel tempo un brand solido e riconosciuto, posizionandosi come uno dei reseller di orologi di lusso più importanti d’Italia, capace di attrarre una clientela fidelizzata anche all’estero.

Una gamma di orologi per intenditori

Il catalogo di PlusWatch comprende oltre 1.500 referenze, accuratamente selezionate tra i migliori marchi sul mercato. Rolex, Omega, Cartier, Patek Philippe, Audemars Piguet, solo per citare alcuni dei nomi più blasonati: ogni modello proposto sul sito è autentico, certificato e corredato da una descrizione dettagliata e fotografie professionali.

Il sito www.pluswatch.it offre un’esperienza d’acquisto semplice e sicura, con schede prodotto chiare, possibilità di contattare un esperto per ricevere informazioni aggiuntive o visualizzare l’orologio tramite videochiamata, e un servizio clienti sempre pronto ad assistere il cliente in ogni fase del processo. Per chi possiede un orologio usato, inoltre, PlusWatch offre un servizio di valutazione e permuta, consentendo di ottenere un preventivo rapido e competitivo.

Recensioni e opinioni: un successo certificato

Uno dei punti di forza più significativi di PlusWatch è la reputazione online, costruita nel corso degli anni grazie a migliaia di recensioni positive lasciate da clienti soddisfatti. Su Chrono24, la più grande piattaforma internazionale per la compravendita di orologi di lusso, PlusWatch è un Trusted Seller con oltre 10.563 vendite concluse e ben 6.804 recensioni a 5 stelle.

Ma non è solo su Chrono24 che l’azienda brilla: anche su Google, PlusWatch ha raccolto oltre 772 recensioni a 5 stelle, mentre su Trustpilot, uno dei principali portali mondiali di recensioni certificate, conta più di 1.180 recensioni con punteggio massimo.

Questi numeri non sono semplici statistiche: rappresentano un riconoscimento concreto del lavoro svolto dall’azienda per garantire qualità, sicurezza e trasparenza in ogni transazione.

Un’azienda locale con vocazione internazionale

Nonostante le radici locali, PlusWatch ha sempre avuto una vocazione internazionale. Quasi il 50% del fatturato proviene oggi dall’estero, con clienti provenienti non solo dall’Unione Europea, ma anche dagli Stati Uniti e da numerosi paesi extra-UE. Questa capacità di competere a livello globale, senza rinunciare all’identità italiana e al legame con il territorio, è uno degli elementi distintivi che fanno di PlusWatch un esempio di eccellenza locale con respiro internazionale.

Dietro il successo, un team di professionisti

Alla guida di PlusWatch c’è Alantino Sponta, ingegnere, appassionato di orologeria e oggi punto di riferimento per molti clienti italiani e stranieri. Attorno a lui ruota un team di esperti altamente qualificati, in grado di gestire ogni aspetto della compravendita di orologi di lusso: dalla selezione dei modelli alla verifica di autenticità, dalla consulenza commerciale all’assistenza post-vendita.

Un altro punto di forza? La capacità di comunicare anche con la clientela internazionale: il personale di PlusWatch parla fluentemente inglese, garantendo un servizio impeccabile anche per gli acquirenti esteri.

Un futuro di crescita e innovazione

Guardando al futuro, PlusWatch punta a consolidare ulteriormente il proprio posizionamento, continuando a investire in innovazione digitale, ampliamento del catalogo e rafforzamento dei canali di vendita internazionali. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: diventare sempre più un riferimento europeo per la vendita di orologi di lusso, mantenendo al centro del progetto la passione, la competenza e la fiducia dei clienti.