Isola Sacra: scuole bianche di via Coni Zugna senza parcheggi, genitori esasperati

“Chiediamo l’utilizzo di un’area regionale per ridurre traffico e per la sicurezza dei nostri figli”
Gentile direttore, siamo una famiglia, in controtendenza, con tre figli che frequentano rispettivamente le elementari, la materna e il nido nel complesso delle Scuole bianche di via Coni Zugna all’Isola Sacra.
Volevamo rappresentare il problema della carenza di parcheggi nel comprensorio dove, oltre alla ASL, gravitano l’Istituto Comprensivo Porto Romano, l’Isola dei Tesori e l’ex Anatroccolo frequentato da centinaia di bambini.
Nelle adiacenze, all’incrocio con via Passo Buole, insiste un terreno Regionale di circa 3.000 mq. dove potrebbero essere ricavati oltre un centinaio di nuovi parcheggi. Ci sembra di ricordare che rientri tra i beni in via di trasferimento al Comune. Sarebbe importantissimo realizzare questi nuovi parcheggi per alleviare il disagio delle famiglie e anche per ragioni di sicurezza.
La ringraziamo per l’attenzione che riservate alle problematiche della cittadinanza.
Lettera inviata da: Valerio A.
Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it