Fregene 1948 show al Paglialunga: Pontinia travolto 4-0

Dopo il pari di Palocco, i biancorossi ritrovano il successo e consolidano la vetta della classifica con una prova autoritaria

Dopo il pareggio esterno sul campo del Palocco, la capolista Fregene 1948 torna subito alla vittoria davanti al proprio pubblico, imponendosi con un netto 4-0 sul Pontinia allo stadio Paglialunga.

L’avvio è subito favorevole ai biancorossi, che sbloccano il risultato all’11’ del primo tempo con Alessio Davì. La pressione del Fregene resta costante e, nove minuti più tardi, arriva il raddoppio firmato dal centrocampista Zambrini. I padroni di casa dominano il gioco e alla mezz’ora chiudono virtualmente i conti con la rete del 3-0 messa a segno da Sardone.

Nella ripresa la formazione guidata da mister Natalini continua a controllare la gara e al 7’ del secondo tempo trova anche il gol del definitivo 4-0 grazie al neoentrato Vissani, che arrotonda il punteggio e suggella una prestazione convincente.

Ora il Fregene è atteso dal turno infrasettimanale: mercoledì 17 dicembre i biancorossi faranno visita al R. Morandi, sul terreno dell’Anco Marzio di Ostia (campo Ostiamare). Calcio d’inizio fissato per le ore 20:00.

FREGENE 1948 – PONTINIA 4-0

FREGENE 1948: Pacelli, Guagliano, Sardone (12’st Rizzitelli), Bloise (30’st Gonnelli), Attardo (39’pt Vissani), Stendardo, Cardiero, Zambrini (16’pt Gallinari), Dipilato, Scifoni, Davì A. (20’st Davì S). A disp.: Cilli, Balleello, Greco, Di Vilio. All.: Natalini.

PONTINIA: Cerocchi, Palmacci (16’st Mendeni), Caschera, Pietrosanti (1’st Palluzzi), Altobelli G., Altobelli F., Vanini, Agostini, Di Stefano (7’st Cosimi), Malandruccolo (26’st VAni), Schiavon (1’st Campagna). A disp.: Beltrame. Bottoni, Gabrielli, Forzan. All. Cencia.

ARBITRO: Focetola di Roma 2. Assistenti: Gookooluk e Mari di Civitavecchia.

MARCATORI: 11’pt Davì A., 20’pt Zambrini, 30’pt Sardone, 7’st Vissani.

Note: 38’st espulso Medeni (P) per doppia ammonizione. Recupero 1’pt. 1’st.