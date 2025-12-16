Rombi di motore e spirito natalizio: arriva a Fiumicino l’invasione dei Babbo Natale in Moto

Corteo, soste nei luoghi simbolo della città, foto ricordo e dolci per i bambini: domenica 21 dicembre un evento speciale unisce tradizione natalizia e passione per le due ruote

di Dario Nottola

L’Invasione dei Babbo Natale in Moto sta per arrivare a Fiumicino. La Pro Loco ed il moto club “I Templari” di Fiumicino, con il patrocinio del Comune, invitano la cittadinanza ad un pomeriggio magico e pieno di rombi di motore e spirito natalizio: Domenica 21 Dicembre, dalle 15, la nostra città sarà animata da un corteo di Babbo Natale in Moto. Tanti motociclisti vestiti di rosso porteranno gioia, dolci e piccoli regali ai bambini, percorrendo le vie principali con tappe dedicate all’incontro.

Nei punti di sosta, come Villa Guglielmi, Darsena, la parrocchia Stella Maris, via Torre Clementina, tutti i bambini avranno la possibilità di scattare una foto indimenticabile con i Babbo Natale e le loro fantastiche moto; ricevere dolciumi e piccoli pensieri natalizi. Ed ancora salire sulle moto (solo a veicolo fermo e spento e per il tempo di un rapidissimo scatto) per sentirsi un vero biker per un giorno.

“Non mancate! Vi aspettiamo per celebrare la magia del Natale con un tocco di adrenalina!“, l’invito della Pro Loco.