Fiumicino: inaugurata la ciclovia Pedalaria per un collegamento green tra città e aeroporto

Un nuovo passo verso la mobilità sostenibile: è stata inaugurata Pedalaria, una pista ciclabile di 3,5 chilometri che collega l’aeroporto Leonardo da Vinci con la città di Fiumicino. Grazie a questa infrastruttura, il tragitto può essere percorso in meno di 15 minuti in bicicletta, offrendo una soluzione pratica e rispettosa dell’ambiente per i lavoratori, i cittadini e i visitatori dell’area. Il progetto è stato finanziato interamente da Aeroporti di Roma (ADR) con un investimento di 1,8 milioni di euro, nell’ambito delle opere per il Giubileo 2025.

Un percorso tra natura e storia

La ciclovia parte dal Leonardo da Vinci e si collega, in viale del Lago di Traiano, alla rete ciclabile esistente a Fiumicino. Non è solo un’infrastruttura per la mobilità, ma anche un’opportunità per godere delle bellezze naturali e storiche della zona: il percorso attraversa aree archeologiche di rilievo, come i Porti Imperiali di Claudio e Traiano, offrendo ai ciclisti un viaggio tra paesaggi mozzafiato e testimonianze storiche uniche.

L’opera è stata pensata soprattutto per migliorare la vita dei lavoratori aeroportuali e dei residenti di Fiumicino, rendendo più facile, sostenibile e piacevole il tragitto quotidiano.

Materiali ecologici e sostenibilità al centro

Pedalaria si distingue per il suo approccio sostenibile, grazie all’utilizzo di materiali innovativi e rispettosi dell’ambiente. Il cemento drenante “Idrodrain” e impasti di legno riciclabile sono stati scelti per minimizzare l’impatto ambientale. Inoltre, lungo il percorso sono stati installati sistemi di gestione delle acque come canali di scolo e “Rain garden”, oltre a una varietà di piante mediterranee provenienti dai cinque continenti, posizionate con cura per rispettare il loro ciclo di vita naturale.

Un progetto per una mobilità più dolce

Durante l’inaugurazione, il CEO di ADR, Marco Troncone, ha sottolineato come Pedalaria rappresenti un ulteriore passo avanti verso una mobilità dolce e sostenibile. “Questa nuova infrastruttura è un simbolo del nostro impegno per l’ambiente e per migliorare la qualità della vita dei passeggeri, dei lavoratori e dei residenti”, ha dichiarato Troncone.

Anche il commissario straordinario per il Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, ha elogiato il progetto: “Collegare l’aeroporto alla città di Fiumicino attraverso un percorso così spettacolare, che valorizza luoghi storici come i Porti Imperiali, è un grande risultato. Pedalaria è un’opera di alta qualità che unisce funzionalità, turismo e sostenibilità.”

Un’opportunità per il futuro

Oltre a migliorare la mobilità locale, Pedalaria si inserisce in un contesto più ampio di sviluppo sostenibile per il territorio e di valorizzazione delle infrastrutture legate al Giubileo 2025. Con oltre 50.000 addetti presenti quotidianamente nell’area aeroportuale, questa ciclovia rappresenta una soluzione strategica per incentivare gli spostamenti in bicicletta, riducendo l’impatto ambientale e migliorando la vivibilità dell’intera zona.

