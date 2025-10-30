Emergenze impreviste: la comodità di un prestito tutto online, dalla richiesta all’erogazione

Esistono diverse motivazioni per le quali si può prendere in considerazione la possibilità di richiedere un prestito personale.

In molti casi si tratta di spese pianificate, come l’acquisto di una nuova auto, un corso di studi all’estero, l’acquisto di un nuovo computer, un matrimonio ecc., mentre in altre circostanze si tratta di emergenze impreviste, come un trattamento odontoiatrico costoso, un periodo di fisioterapia di lunga durata, la riparazione del tetto, cure veterinarie urgenti e via discorrendo.

Nel caso di emergenze impreviste, il ricorso a un finanziamento può evitare di intaccare eccessivamente la propria riserva di liquidità o di smobilizzare i propri risparmi. Dal momento che quando si parla di imprevisti, di solito c’è una certa urgenza, può essere d’aiuto ricorrere a un finanziamento online, il cui iter burocratico è di norma molto rapido.

Un esempio è il prestito tutto online di BPER che può essere richiesto tramite smartphone, tablet o personal computer, senza doversi recare presso una sede fisica della banca.

Primo step: la simulazione di prestito

Quando si parla di prestito online si fa riferimento a processo digitale al 100%: si svolge infatti tutto online, dalla richiesta fino all’erogazione.

Il primo step è sempre quello della simulazione di prestito, una procedura rapida che consente di visualizzare tutti i dettagli del prestito prima di passare alla richiesta vera e propria: si possono fare diverse prove cambiando importo e durata fino a quando non si trova la soluzione più adeguata alle proprie necessità.

Tra i dati forniti dalla simulazione si ricordano in particolare l’importo della rata mensile, il TAN (Tasso Annuo Nominale) e il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale). È fondamentale che la rata non sia eccessiva rispetto alle proprie capacità di rimborso, così da evitare il rischio di ritardi nel pagamento.

Una volta effettuata la simulazione e scelta la soluzione che fa al proprio caso, si può procedere con la richiesta di prestito, che essendo online può essere fatta da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, sempre che si soddisfino alcuni requisiti; i principali sono la maggiore età e la residenza italiana.

Prestito online: dalla richiesta all’erogazione

Il processo relativo a un prestito online non è complesso e non richiede nemmeno molto tempo.

Una volta effettuata la simulazione e scelta la soluzione che si preferisce per quanto riguarda importo e durata, il sistema richiede l’inserimento dei dati anagrafici e di contatto.

Dopo avere fornito queste informazioni, si devono caricare online le copie della carta d’identità, della tessera sanitaria e di alcuni documenti relativi al reddito (CUD, buste paga, cedolino della pensione ecc.).

Alcune banche offrono la possibilità di stipulare una polizza assicurativa facoltativa a tutela del contraente e dei suoi eredi.

A questo punto si può procedere con la firma digitale e con l’invio della richiesta.

La banca esaminerà tutta la documentazione fornita dal cliente e, se l’esito della verifica è positivo, informerà via e-mail il cliente che, nel giro di pochi giorni, riceverà sul conto corrente l’accredito di quanto richiesto. Preparando per tempo la documentazione, la procedura richiede pochi minuti.