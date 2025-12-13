“Dentro il sangue di Garlasco”, il libro che riapre le domande

A Fregene la presentazione dl libro-inchiesta di Gianluca Zanella sul caso che ha segnato la cronaca italiana

Gianluca Zanella, impegnato da anni in un intenso lavoro di inchiesta sulle tante vicende inerenti il delitto di Garlasco, è stato con DarkSide un punto di riferimento nel dipanare i fili della matassa di questa intricatissima vicenda. Durante le ricerche e nonostante i numerosi impegni, è comunque riuscito a ricavarsi il tempo per fare un pò d’ordine e mettere insieme un libro che è già arrivato alla terza ristampa e che attualmente è posizionato al tredicesimo posto della classifica LaLettura del Corriere della Sera.

La presentazione del libro di Gianluca Zanella dal titolo “Dentro il sangue di Garlasco” si terrà il 19 dicembre alle ore 18:30 presso The Place – Spirits&Soul Food in Viale Castellammare, 42b (Fregene)

Modera l’evento Flavia Messina. Evento in collaborazione con The Place e Libreria Il Papavero

Per partecipare alla presentazione, si può prenotare il proprio posto scrivendo a info@darksideitalia.it