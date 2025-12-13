Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 13 Dicembre 2025

“Dentro il sangue di Garlasco”, il libro che riapre le domande

A Fregene la presentazione dl libro-inchiesta di Gianluca Zanella sul caso che ha segnato la cronaca italiana

 

 

Gianluca Zanella, impegnato da anni in un intenso lavoro di inchiesta sulle tante vicende inerenti il delitto di Garlasco, è stato con DarkSide un punto di riferimento nel dipanare i fili della matassa di questa intricatissima vicenda. Durante le ricerche e nonostante i numerosi impegni, è comunque riuscito a ricavarsi il tempo per fare un pò d’ordine e mettere insieme un libro che è già arrivato alla terza ristampa e che attualmente è posizionato al tredicesimo posto della classifica LaLettura del Corriere della Sera.

 

La presentazione del libro di Gianluca Zanella dal titolo “Dentro il sangue di Garlasco” si terrà il 19 dicembre alle ore 18:30 presso The Place – Spirits&Soul Food in Viale Castellammare, 42b (Fregene)

 

 

Modera l’evento Flavia Messina. Evento in collaborazione con The Place e Libreria Il Papavero

 

Per partecipare alla presentazione, si può prenotare il proprio posto scrivendo a info@darksideitalia.it

 

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Fregene Garlasco Gianluca Zanella
Articoli correlati
Lettere

Troppi "NO" a Fiumicino

sabato, 13 Dicembre 2025
Primo Piano

"Dentro il sangue di Garlasco", il libro che riapre le domande

sabato, 13 Dicembre 2025
Politica

Quarta pista, Luana Magionesi si aggiunge al fronte del no all’ampliamento aeroportuale

sabato, 13 Dicembre 2025
Salute & benessere

ASL Roma 3: al Grassi 2 giornate di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare nella nefropatia cronica

sabato, 13 Dicembre 2025
Sport

Domenica ultima gara dell’anno per la Supernova. Coach Pasquinelli: “Vietate distrazioni”

sabato, 13 Dicembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci