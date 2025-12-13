Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 13 Dicembre 2025

Troppi “NO” a Fiumicino

Con i “NO” non si va avanti e non si generano posti di lavoro e allora “SI” Fiumicino per un futuro migliore

 

 

Gentile redazione leggo tutti i giorni i vostri articoli e noto che associazioni varie e forze politiche sono per il NO a Fiumicino: NO al porto croceristico; No alla quarta pista e ampliamento dell’aeroporto; addirittura NO al circo con gli animali.

 

 

Insomma NO per ogni cosa valida per ammodernare il paese e invece di andare avanti questi signori ci vogliono riportare indietro.

 

 

Tanto il nostro mare è già inquinato da anni e non saranno navi di ultima generazione a rovinarlo, poi i terreni per ampliare l’aeroporto se si lasciano così o prendono fuoco d’estate oppure diventano discariche, allora è meglio una pista. Si lamentano del rumore degli aerei ma se ogni anno gli abitanti di Fiumicino aumentano vuol dire che sanno che atterrano è decollano aerei tutti i giorni sono consapevoli perciò basta. Con i NO non si va avanti e non si generano posti di lavoro e allora SI Fiumicino per un futuro migliore.

 

 

Lettera inviata da: Danilo C.
Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
no
