Il “diciottesimo”, un vero rituale per i giovani italiani: quanto si spende per organizzarlo?

Le feste di 18 anni rappresentano, per i giovani che si apprestano a varcare la soglia della maggiore età, un autentico “rituale”, un momento che merita assolutamente di essere vissuto nel miglior modo possibile.

I neomaggiorenni hanno molto a cuore i loro “diciottesimi”, lo rivelano anche i social network

L’attenzione che ragazzi e ragazze rivolgono a questi party è evidente, a Roma come in tutte le altre città italiane, e delle conferme giungono anche dai social network, dove le fotografie e le condivisioni dedicate a queste feste sono sempre di più.

Su Instagram, ad esempio, l’hashtag #diciottesimo conta attualmente 315.000 post, senza considerare una vasta gamma di hashtag semanticamente analoghi, come #18esimo, i cui post sono più di 208.000; i numeri sono simili anche su TikTok, altro social network gettonatissimo dai più giovani.

Scatti curati da fotografi professionisti in ogni minimo dettaglio, abiti principeschi, location esclusive, non di rado anche auto lussuose a fare da sfondo: è questo ciò che si può notare visionando le fotografie correlate a questi hashtag.

Non è certamente per caso, d’altronde, se nella Capitale delle discoteche “storiche” come magicfly.it hanno scelto di concentrarsi prettamente sui “diciottesimi” e, più in generale, sulle feste private, un segno evidente questo, del fatto che la domanda è sempre molto elevata.

Ma quanto si spende, mediamente, per organizzare una festa di 18 anni? Andiamo a scoprirlo.

La spesa media per un “diciottesimo”: differenza tra festa standard e “in grande stile”

Se ci si chiede quanto viene sborsato per una festa di 18 anni, fornire delle cifre precise è pressoché impossibile, ed è verosimile che vi siano delle differenze molto significative da caso a caso, tuttavia, per conoscere quelli che potrebbero essere dei valori medi affidabili, si può far riferimento ad uno studio condotto da Osservatorio Nazionale Federconsumatori alcuni anni addietro, più esattamente nel 2017; le cifre che andremo a presentare potrebbero oggi essere leggermente superiori per via del caro vita riscontrato negli ultimi anni.

Questo studio ha strutturato la ricerca sulla base di due diverse tipologie di “diciottesimo”, ovvero la festa standard e quella “in grande stile”, per la quale si prevede dunque un budget più elevato.

Festa di 18 anni standard

Per la festa standard, rileva Federconsumatori, la spesa media ammonta a 1.892 euro.

I costi maggiormente impattanti sul prezzo complessivo sarebbero, in questi casi, quelli relativi al catering, stimati in 640 euro, quelli per l’affitto della location, 540 euro, e quelli legati all’ingaggio di un disk jockey, 220 euro.

Festa di 18 anni “in grande stile”

Per le feste di 18 anni “in grande stile”, le cifre salgono: secondo Federconsumatori, la spesa media per organizzare un party di questo tipo ammonta a 4.386 euro.

Chi desidera organizzare una festa come questa non solo deve far fronte a costi più elevati, ma anche a spese ben più variegate rispetto a quelle che contraddistinguono un “diciottesimo” di tipo standard.

Per quel che riguarda tali feste, nel “podio” delle spese più impattanti figura al primo posto l’affitto della location, quantificato in 1.200 euro, seguono il catering con una spesa media di 920 euro e il vestito con 450 euro.

È quest’ultima, probabilmente, la spesa che sorprende di più, segno evidente del fatto che tanti ragazzi e ragazze pretendono il meglio anche per quel che riguarda l’outfit da sfoggiare in questa celebrazione così speciale, e per poter essere impeccabili non si pongono, evidentemente, dei particolari limiti di budget.