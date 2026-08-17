Diagnosi ADHD negli adulti a Roma: come funziona la valutazione e dove effettuarla

Sempre più adulti, negli ultimi anni, si rivolgono agli specialisti per capire se alcune difficoltà persistenti, come problemi di attenzione, gestione del tempo, irrequietezza, impulsività oppure organizzazione quotidiana, possano essere collegate alla presenza di un Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD).

Tuttavia, alcuni professionisti non possiedono una conoscenza adeguata dell’ADHD in età adulta e tendono a non considerarla come una possibilità concreta nel corso della valutazione e dell’eventuale trattamento. Di conseguenza, molti adulti con ADHD non ricevono una diagnosi né un supporto adeguati alla loro condizione.

La divulgazione attraverso media e pubblicazioni delle informazioni sull’ADHD in età adulta ha contribuito ad accrescere la consapevolezza nelle persone, consentendo a molti adulti di riconoscere alcuni segnali del disturbo e scegliere di sottoporsi a una valutazione specialistica.

A Roma e nelle metropoli esistono tuttavia diverse soluzioni per intraprendere un percorso di valutazione presso centri specializzati in diagnosi ADHD negli adulti oppure mediante il Servizio Sanitario Nazionale.

Perché effettuare una valutazione ADHD in età adulta

L’ADHD è un disturbo del neurosviluppo che ha origine nell’infanzia ma che, in una percentuale significativa di casi, persiste anche nell’età adulta, con sintomi che possono manifestarsi in modo diverso rispetto all’età evolutiva.

Alcuni adulti arrivano alla diagnosi solo dopo anni di difficoltà scolastiche, universitarie o lavorative, oppure in seguito al percorso diagnostico di un figlio o dopo aver approfondito l’argomento attraverso fonti divulgative affidabili, come quelle disponibili sul sito AIFA APS

Associazione Italiana Famiglie ADHD: https://www.associazioneaifa.it/ladhd-in-eta-adulta/

Ricevere una valutazione accurata permette di comprendere meglio il proprio funzionamento cognitivo e di individuare, con il supporto dello specialista, eventuali strategie riabilitative.

La diagnosi ADHD: come si svolge

In età adulta, la diagnosi ADHD si basa su una valutazione clinica approfondita, effettuata da professionisti esperti. Il percorso solitamente include:

colloqui clinici per raccogliere informazioni sulla storia personale e familiare;

ricostruzione dei sintomi presenti e della loro evoluzione nel tempo;

somministrazione di questionari e utilizzo di strumenti di valutazione specifici volti a effettuare un’analisi complessiva della persona;

valutazione neuropsicologica, quando necessaria;

diagnosi differenziale per escludere la presenza di altre condizioni quali: disturbi dell’ansia, del sonno, dell’umore o legati a dipendenze.

Al termine della valutazione, lo specialista formula un inquadramento diagnostico e, se necessario, propone un percorso terapeutico personalizzato e strategie di supporto.

Dove effettuare la diagnosi ADHD a Roma

A Roma è possibile accedere alla diagnosi attraverso due principali modalità: rivolgersi ai servizi appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale tra cui istituti ospedalieri e ambulatoriali. In alcuni casi è necessaria l’impegnativa del medico o dello specialista e possono essere presenti liste d’attesa.

L’alternativa è rappresentata dai centri privati specializzati, che generalmente consentono tempi di accesso più rapidi e percorsi diagnostici multidisciplinari. È consigliabile verificare che il centro disponga di professionisti con esperienza specifica nella diagnosi ADHD dell’adulto e che la valutazione venga effettuata secondo le linee guida e gli strumenti diagnostici validati.

Prima di orientarsi verso un centro per diagnosi ADHD, è bene valutare i seguenti fattori:

presenza di un team specialistico multidisciplinare

utilizzo di strumenti diagnostici validati

possibilità di un follow-up continuativo

Affidarsi alle competenze di un centro strutturato è fondamentale per integrare competenze di neurologia, psichiatria e psicologia.

Quanto dura il percorso diagnostico

La durata della valutazione può variare di caso in caso, ma solitamente richiede diversi incontri distribuiti nell’arco di alcune settimane. Il numero di appuntamenti dipende dalla complessità del quadro clinico, dalla necessità di approfondimenti neuropsicologici e dalla presenza di eventuali condizioni associate o concomitanti.

È però importante diffidare di percorsi che promettono una diagnosi definitiva nel corso di un singolo colloquio, poiché una valutazione accurata richiede tempo, raccolta di informazioni e un’attenta integrazione dei dati clinici.

Conclusioni

Ricevere una diagnosi di ADHD in età adulta non significa attribuire ogni difficoltà al disturbo, che non sempre di fatto esiste, ma comprendere meglio il proprio funzionamento e individuare gli strumenti più efficaci per migliorare la qualità della propria vita. A Roma sono disponibili sia percorsi pubblici sia privati, con professionisti specializzati nella valutazione dell’ADHD negli adulti. Affidarsi a un’équipe esperta rappresenta il primo passo per ottenere una diagnosi accurata e, quando necessario, costruire un percorso terapeutico personalizzato basato sulle esigenze della persona.