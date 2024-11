Danni renali e dialisi: come affrontarli durante la terza età

Con l’avanzare dell’età, molte persone anziane si trovano ad affrontare patologie croniche che possono compromettere la funzione renale.

Le realtà di assistenza e supporto agli anziani, come l’assistenza anziani a Monza, sono in prima linea nell’aiutare questi pazienti fragili, fornendo assistenza domiciliare che include la gestione dei farmaci e la cura dell’alimentazione, essenziali per coloro che soffrono di insufficienza renale.

Questo tipo di supporto è fondamentale per garantire che i pazienti ricevano la cura necessaria per affrontare le sfide legate ai danni renali.

La dialisi, è un trattamento medico essenziale per le persone con insufficienza renale cronica o acuta, ed è una cura essenziale a cui ogni anziano deve sottoporsi quando i reni non sono più in grado di svolgere efficacemente la loro funzione di filtraggio delle tossine e dei liquidi in eccesso dal sangue.

Il processo di dialisi svolge questa funzione vitale attraverso metodi artificiali ed esistono principalmente due tipi di dialisi: l’emodialisi e la dialisi peritoneale, ciascuna con le proprie peculiarità e applicazioni specifiche, a seconda delle esigenze del paziente.

Tipologie e approcci dialitici

Emodialisi

L’emodialisi è la forma più comune di dialisi: durante l’erogazione di questo trattamento, il sangue viene prelevato dal corpo e fatto passare attraverso una macchina chiamata dializzatore, che agisce come un rene artificiale.

All’interno del dializzatore, il sangue viene filtrato per rimuovere le tossine, l’eccesso di sali e liquidi, e quindi restituito al corpo: questo processo richiede generalmente da tre a cinque ore e deve essere ripetuto diverse volte alla settimana.

L’emodialisi viene solitamente eseguita in un centro specializzato, ma in alcuni casi può essere effettuata anche a domicilio con l’adeguata attrezzatura e formazione.

Dialisi peritoneale

La dialisi peritoneale è un’alternativa all’emodialisi e viene eseguita utilizzando il rivestimento interno dell’addome, chiamato peritoneo, come filtro naturale.

Un fluido speciale viene introdotto nella cavità addominale attraverso un catetere, dove assorbe le tossine e i liquidi in eccesso dal sangue; infine, dopo un certo periodo, il fluido viene drenato e sostituito con del liquido fresco.

La dialisi peritoneale può essere eseguita a casa e offre maggiore flessibilità rispetto all’emodialisi, poiché può essere fatta durante la notte mentre il paziente dorme (dialisi peritoneale automatizzata) o durante il giorno (dialisi peritoneale ambulatoriale continua).

La dialisi diventa necessaria quando la funzione renale scende sotto il 10-15% della capacità normale; in questa fase, i reni non sono più in grado di mantenere l’equilibrio dei liquidi e degli elettroliti nel corpo, né di eliminare sufficientemente le tossine.

I sintomi che possono indicare la necessità di dialisi includono gonfiore, affaticamento grave, difficoltà respiratorie, nausea e confusione mentale; la decisione di iniziare la dialisi è spesso presa in base a una combinazione di sintomi, esami del sangue e condizioni generali di salute.

Benefici e sfide della dialisi

La dialisi è una terapia salvavita che permette ai pazienti di vivere nonostante la perdita della funzione renale; tuttavia, comporta anche delle sfide.

La frequenza delle sessioni di emodialisi può limitare la libertà del paziente, e la dialisi peritoneale richiede un rigoroso controllo delle condizioni igieniche per evitare infezioni.

Inoltre, la dialisi può provocare effetti collaterali come crampi muscolari, abbassamento della pressione sanguigna e affaticamento.

Nonostante queste difficoltà, la dialisi permette di gestire l’insufficienza renale, migliorando la qualità della vita dei pazienti e prolungandola significativamente.

Affrontare la dialisi in terza età

Per i pazienti anziani, affrontare la dialisi può essere particolarmente impegnativo a causa della fragilità e della presenza di altre condizioni di salute.

È essenziale che il trattamento sia personalizzato per rispondere alle esigenze specifiche di ogni paziente, per questo l’assistenza domiciliare gioca un ruolo fondamentale, garantendo che i pazienti possano ricevere il trattamento in un ambiente familiare e confortevole.

Inoltre, una corretta gestione dell’alimentazione e dei farmaci è indispensabile per ottimizzare l’efficacia della dialisi e prevenire complicazioni.

La dialisi è particolarmente importante per prevenire complicazioni gravi associate all’insufficienza renale nell’anziano, come l’accumulo di tossine nel sangue, l’eccesso di liquidi e lo squilibrio elettrolitico.

Senza la dialisi, queste condizioni possono portare a complicazioni potenzialmente letali, tra cui arresto cardiaco, insufficienza multiorgano e, infine, la morte. Per gli anziani con patologie pregresse, la dialisi può migliorare significativamente la qualità della vita, riducendo i sintomi e rallentando la progressione della malattia renale.

La dialisi è un intervento salvavita per molti anziani con insufficienza renale: sebbene il trattamento presenti delle sfide, soprattutto per i pazienti fragili, un approccio integrato che coinvolge assistenza domiciliare, supporto nutrizionale e monitoraggio medico continuo può fare la differenza nella qualità della vita degli anziani fornire il s necessario durante questo delicato percorso.