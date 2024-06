Una visita al peperoncino

Un insieme di cornetti rossi portafortuna





di Lia Onda



E’ venuta a farmi visita la mia amica Paola, che non vedevo da parecchio tempo, e mi ha portato questo vivace mazzetto di peperoncini rossi.



Lei sa bene che non mi piace il piccante e con tanto di sorriso mi ha parlato di buona sorte e spiegato come si deve fare, si appendono per il gambo in qualche angolo della casa tanto da farli diventare un bell’insieme di cornetti rossi portafortuna. Non sono superstiziosa ma ho già trovato il punto dove appenderli, non si sa mai.



