Una panchina tutta rossa

Pronta per la sosta prima di ripartire

di Lia Onda

Siamo in una zona di periferia poco affollata dove la macchia mediterranea è cresciuta e si è estesa in lungo e in largo.

E’ una pista ciclabile e pedonale dove ci si può divertire pedalando o camminando in tutta sicurezza e nel caso di una grande fatica c’è una simpatica panchina rossa al centro pronta per la sosta prima di ripartire.

Manca solo un albero per creare un pò d’ombra nel periodo estivo, ma la natura sempre sorprendente farà in modo che quel semplice alberello si ricoprirà di tante foglie verdi.

