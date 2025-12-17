Fiumicino ricorda l’attentato del 1973 e l’eroico sacrificio del Finanziere Antonio Zara

Onorati: “Fiumicino non dimentica chi ha servito lo Stato fino all’estremo sacrificio”

Si sono svolte nella giornata di oggi, 17 dicembre 2025, le cerimonie commemorative organizzate in occasione del 52° anniversario dell’attentato terroristico del 17 dicembre 1973 all’Aeroporto di Fiumicino e dell’eroico sacrificio della Medaglia d’Oro al Valore Militare, Finanziere Antonio Zara.

La prima cerimonia si è tenuta presso la Caserma della Guardia di Finanza dell’Aeroporto di Fiumicino, dove è stato reso omaggio al Finanziere Antonio Zara. Alla commemorazione ha preso parte il Vice Sindaco del Comune di Fiumicino, Giovanna Onorati, insieme alle autorità religiose, civili e militari, in un momento di raccoglimento dedicato a chi ha sacrificato la propria vita al servizio dello Stato.

Successivamente, si è svolta la deposizione di una corona di alloro presso il monumento situato nella rotonda di Villa Guglielmi, in ricordo delle vittime dell’attentato del 1973. Anche in questa occasione il Vice Sindaco Giovanna Onorati ha ribadito la vicinanza della città alle famiglie delle vittime e l’impegno costante dell’Amministrazione comunale nel custodire la memoria.

“Ricordare oggi l’attentato del 1973 e l’eroico sacrificio del Finanziere Antonio Zara significa rinnovare un dovere morale verso la memoria, la verità e i valori della nostra Repubblica – ha dichiarato il vice sindaco Giovanna Onorati – Fiumicino non dimentica chi ha servito lo Stato fino all’estremo sacrificio”.