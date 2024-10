Un vaso antico

Tutto solo, posato su un freddo davanzale di un vecchio castello

di Lia Onda

Se questo antico vaso potesse parlare avremmo altri particolari da aggiungere alla nostra storia.

Tutto solo, posato su un freddo davanzale di un vecchio castello, porta con sè segreti, che non saranno mai svelati, e ora è circondato dall’immensità del mare, quel mare che l’ha tenuto in vita per secoli finchè non è emerso.

Anche senza la sua originale bellezza e la precisa provenienza oggi è discusso e ammirato da tutti.

Web site Lia Onda http://www.liaonda.com/