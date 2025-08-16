Caricamento...

Un piccolo rettile: la lucertola

Come sempre in natura c’è tanto da scoprire

 

di Lia Onda

 

Questo piccolo rettile si trova molto bene da me, perché da tempo si sofferma tra le mattonelle e l’erba del giardino e resta immobile per un pò, tanto da poter fare qualche scatto fotografico.

 

 

E’ ormai la lucertola di casa e una volta l’ho anche vista litigare con un altro suo simile, l’ha fatto rivoltare più volte e scappare, non avrei mai creduto alla difesa del territorio. Come sempre in natura c’è tanto da scoprire e questa lucertola ne è stata una dimostrazione.

