Un misterioso ospite tra le foglie

Per qualche giorno un Araneus angulatus ha abitato il mio giardino, tessendo la sua grande tela. Poi, improvvisamente, di lui sono rimaste soltanto poche tracce

di Lia Onda

Dovrebbe appartenere alla famiglia “Araneus angulatus” e per quanto io rispetti natura e animali, questo brutto e impressionante ragno, mi ha fatto scappare.

L’ho lasciato nel verde della sua enorme ragnatela ma dopo qualche giorno è sparito e della sua ragnatela solo qualche pezzettino.

Non è velenoso e come tutti i suoi simili di nutre di insetti. So che va in letargo per molti mesi e, forse è stato questo il motivo della sua scomparsa. Ospite sulla pianta del mio giardino, è vissuto in totale libertà e chissà se lo rivedrò in futuro.

Web site Lia Onda: www.liaonda.com