Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 18 Settembre 2026

Un misterioso ospite tra le foglie

Per qualche giorno un Araneus angulatus ha abitato il mio giardino, tessendo la sua grande tela. Poi, improvvisamente, di lui sono rimaste soltanto poche tracce

 

di Lia Onda

 

Dovrebbe appartenere alla famiglia “Araneus angulatus” e per quanto io rispetti natura e animali, questo brutto e impressionante ragno, mi ha fatto scappare.

 

 

L’ho lasciato nel verde della sua enorme ragnatela ma dopo qualche giorno è sparito e della sua ragnatela solo qualche pezzettino.

 

 

Non è velenoso e come tutti i suoi simili di nutre di insetti. So che va in letargo per molti mesi e, forse è stato questo il motivo della sua scomparsa. Ospite sulla pianta del mio giardino, è vissuto in totale libertà e chissà se lo rivedrò in futuro.

 

Web site Lia Onda: www.liaonda.com

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Lia Onda
Articoli correlati
Parliamo di...

ITA Airways, le nuove uniformi nascono a bordo: a disegnarle è un’assistente di volo

venerdì, 18 Settembre 2026
Arte e Fantasia di Lia Onda

Un misterioso ospite tra le foglie

venerdì, 18 Settembre 2026
Cronaca

Aurelia, lavori sul ponte Rio Tre Denari: investimento da 1,33 milioni di euro

venerdì, 18 Settembre 2026
Attualità

Firmato l'accordo tra Aeroporti di Roma e Italia Nostra per valorizzare i Porti Imperiali di Claudio e Traiano

venerdì, 18 Settembre 2026
Cronaca

Scuole, Severini in visita nei plessi di Aranova, Torrimpietra e Palidoro

venerdì, 18 Settembre 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci