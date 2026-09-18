Firmato l’accordo tra Aeroporti di Roma e Italia Nostra per valorizzare i Porti Imperiali di Claudio e Traiano

Al centro del progetto un grande parco pubblico archeologico di 85 ettari e uno studio strategico per integrare tutela, paesaggio e sviluppo dello scalo

Aeroporti di Roma e Italia Nostra insieme per valorizzare l’area archeologica dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano e il patrimonio storico e paesaggistico che circonda l’aeroporto di Fiumicino. L’accordo di collaborazione è stato firmato all’Innovation Hub del Leonardo da Vinci, alla presenza di una rappresentanza del Ministero della Cultura.

Per Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, hanno partecipato alla firma Veronica Pamio, Senior Vice President External Affairs, Sustainability & Destination Management, e Andrea Giordano, Chief Infrastructures Officer. Per Italia Nostra erano presenti il presidente nazionale Edoardo Croci e il presidente della sezione di Roma Oreste Rutigliano.

L’obiettivo è mettere in relazione le testimonianze archeologiche presenti nell’area e integrarne la valorizzazione con il futuro sviluppo dell’aeroporto di Fiumicino.

Tra gli interventi previsti dal Piano di sviluppo sostenibile dello scalo figura infatti la realizzazione di un grande parco pubblico di interesse archeologico di circa 85 ettari, una superficie paragonabile a quella di Villa Borghese. L’area sarà aperta alla collettività e liberamente fruibile.

La collaborazione tra ADR e Italia Nostra servirà a elaborare uno studio capace di definire una visione organica e di lungo periodo per uno dei più rilevanti complessi archeologici della Roma imperiale, individuando soluzioni di tutela, valorizzazione e fruizione compatibili con lo sviluppo dello scalo.

Il progetto riguarderà in particolare i Porti di Claudio e Traiano e l’antico insediamento di Portus. L’obiettivo è ricostruire una lettura unitaria di un sistema storico, archeologico e paesaggistico che nel corso del tempo è stato frammentato dalle trasformazioni del territorio.

Gli esiti dello studio saranno sottoposti al Ministero della Cultura per le necessarie valutazioni. Nel percorso saranno coinvolte anche le competenze degli enti che operano nell’area archeologica adiacente all’aeroporto, a partire dal Parco Archeologico di Ostia Antica.

“Lo sviluppo dell’aeroporto di Roma Fiumicino deve guardare al futuro con una visione che integri infrastrutture, sostenibilità e valorizzazione del territorio – ha dichiarato Veronica Pamio – La collaborazione con Italia Nostra, ha aggiunto, consentirà di individuare le migliori soluzioni per restituire alla collettività la fruizione di un patrimonio unico, inserendolo nel futuro grande parco pubblico archeologico”.

Pamio ha inoltre ricordato la collaborazione già avviata da anni con il Parco Archeologico di Ostia Antica, sottolineando come il progetto punti a rafforzare il rapporto tra aeroporto, territorio e patrimonio storico-culturale.

“Con questo accordo, Italia Nostra mette a disposizione le proprie competenze e gli studi sull’antica Portus per sviluppare un masterplan dedicato all’identificazione, alla tutela e alla valorizzazione delle importanti preesistenze archeologiche che caratterizzano il sito” ha spiegato il presidente nazionale Edoardo Croci.

Secondo Croci, il progetto dovrà contribuire anche a ricomporre le connessioni ecologiche e paesaggistiche dell’area, facendo emergere l’identità storica del territorio e aumentando la conoscenza del sito anche tra i milioni di passeggeri che ogni anno transitano dall’aeroporto.

L’accordo prevede diverse fasi di lavoro che porteranno alla redazione di un documento strategico dedicato all’area dei Porti Imperiali. Saranno raccolte e sistematizzate le informazioni archeologiche, storiche e territoriali disponibili, analizzate le connessioni tra le diverse emergenze culturali e definiti indirizzi progettuali per migliorarne la valorizzazione e la fruizione, nel rispetto dei vincoli archeologici, paesaggistici e ambientali.