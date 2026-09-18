ITA Airways, le nuove uniformi nascono a bordo: a disegnarle è un’assistente di volo

Valentina Santini firma il progetto che coinvolge tutta la comunità aziendale. Le nuove divise debutteranno nella seconda metà del 2027 e punteranno su stile italiano, comfort e funzionalità

di Dario Nottola

ITA Airways presenta il progetto per la creazione delle nuove uniformi che, a partire dalla seconda metà del 2027, accompagneranno il personale della Compagnia a bordo e a terra nelle lounge di Roma, Milano e Catania. Un’iniziativa unica nel settore del trasporto aereo: per la prima volta il progetto è stato affidato direttamente a chi l’uniforme la vive ogni giorno, valorizzando competenze, esperienza operativa e talento interno.

A disegnare le nuove uniformi è Valentina Santini, assistente di volo di ITA Airways con una forte passione e competenza nel mondo della moda. Il suo lavoro si sviluppa attraverso un processo corale che coinvolge non soltanto gli assistenti di volo, ma l’intera comunità aziendale: piloti, personale di terra e colleghi delle diverse funzioni hanno condiviso esigenze, preferenze e suggerimenti, contribuendo alla definizione di una proposta autenticamente rappresentativa della Compagnia.

L’iniziativa nasce su impulso dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale ITA Airways, Joerg Eberhart con l’obiettivo di riconoscere e mettere a sistema le competenze, la creatività e le energie presenti in ITA Airways. Dalle indicazioni raccolte tra i dipendenti ai bozzetti, dalla selezione dei tessuti alla realizzazione dei prototipi, ogni fase è orientata a coniugare eleganza, funzionalità, comfort e sicurezza. Le uniformi sono pensate per rispondere alle esigenze concrete del servizio, garantendo praticità, qualità e materiali adeguati agli standard operativi del trasporto aereo.

“Questo progetto dimostra quanto valore possa nascere dall’ascolto e dal coinvolgimento delle nostre persone – ha dichiarato Joerg Eberhart – Affidare a un’assistente di volo lo sviluppo creativo delle future uniformi significa partire dall’esperienza concreta di chi le indossa e trasformarla in innovazione, identità e orgoglio condiviso. È una scelta che racconta il meglio dell’Italia: stile, cultura del bello e competenza artigianale fanno parte della nostra tradizione, solo qui un progetto di questo tipo può nascere dall’interno e diventare espressione autentica del Made in Italy. Sono molto orgoglioso e soddisfatto dei risultati già ottenuti: ora proseguiremo il lavoro dai prototipi alla realizzazione delle uniformi che porteremo a bordo come un progetto autenticamente italiano, nato all’interno di ITA Airways e costruito insieme”.

Il progetto delle nuove uniformi rappresenta molto più di un percorso di sviluppo di un abito da lavoro: è l’espressione visibile dell’identità di ITA Airways e del suo modo di interpretare l’eccellenza italiana nel mondo. L’iniziativa rafforza il senso di appartenenza, valorizza l’esperienza di chi indosserà l’uniforme e consolida il posizionamento della Compagnia come ambasciatrice del Made in Italy, attraverso uno stile riconoscibile, contemporaneo e coerente con i valori di italianità, innovazione e attenzione alle persone.