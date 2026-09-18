Romics 2026, Roma capitale del fumetto e dell’immaginario

Dal 1° al 4 ottobre in Fiera Roma la 37ª edizione del Festival: oltre 400 espositori, grandi maestri internazionali, cinema, games, cosplay, mostre e concerti

di Dario Nottola

La 37^ edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, organizzato da Fiera Roma e ISI.URB, si terrà in Fiera Roma dal 1 al 4 ottobre, sulla via Portuense, alle porte di Fiumicino. Un evento che rende per quattro giorni Roma la capitale dei linguaggi dell’immaginario, con un programma ricco di iniziative, ospiti di rilievo internazionale, anteprime esclusive e spazi per il pubblico di ogni età.

Una grande manifestazione con oltre 400 espositori, con eventi in contemporanea che si svolgono nei cinque padiglioni, in uno spazio espositivo di oltre 70.000 mq. In agenda un fitto programma e novità con artisti provenienti da oltre 20 paesi e mostre dedicate a fumetti, animazione, cinema, videogiochi, illustrazione, oltre agli immancabili e attesi cosplay.

Due i manifesti della campagna ufficiale della 37^ edizione di Romics: il tribuito al genio di Takeshi Koike e il suo LUPIN THE IIIRD – La stirpe immortale, capitolo cinematografico più recente della pentalogia firmata dal maestro, celebre regista, animatore e character designer; l’omaggio all’arte di Simone Legno co-fondatore di tokidoki, con un vivace e ricco mosaico che mescola alcuni dei suoi personaggi più amati con un mix perfetto tra l’estetica kawaii e la cultura pop contemporanea.

Insigniti del prestigioso Romics d’Oro saranno: Paola Barbato, scrittrice e sceneggiatrice italiana, celebre per il suo contributo ultraventennale alle storie di Dylan Dog (Bonelli Editore) e per la sua prolifica carriera nella narrativa thriller.

Stefano Bessoni, regista, illustratore italiano e maestro della stop-motion, celebre per il suo stile visionario che unisce fiaba, scienza, entomologia e anatomia.

Max Bunker, una delle colonne portanti del fumetto italiano, celebre per aver creato capolavori immortali come Alan Ford, Kriminal e Satanik. Editore, giornalista e scrittore, ha rivoluzionato il fumetto noir e satirico.

Takeshi Koike, regista e animatore giapponese contemporaneo, celebre per il suo stile visivo audace e di grande impatto. Nel corso della sua carriera ha firmato opere di riferimento per l’animazione internazionale come Redline e The Animatrix: World Record. Si è inoltre distinto per l’intensa e moderna rilettura del franchise di Lupin the Third che durante la 37^ edizione verrà proiettato integralmente venerdì 1 ottobre. Koike sarà protagonista anche di una sessione di Q&A e di firmacopie col pubblico.

Simone Legno, artista e illustratore romano, con uno stile ispirato alla cultura giapponese; co-fondatore e direttore creativo del marchio tokidoki™. Tra i suoi progetti recenti figurano importanti personaggi simbolo istituzionali come Luce per il Giubileo 2025, Italia-chan per Expo 2025 Osaka e Nipponina per l’anniversario dei rapporti tra Italia e Giappone. Legno sarà protagonista di un incontro speciale dedicato al rapporto tra immaginazione, character design e creatività; nei quattro giorni di evento darà vita sotto gli occhi dei visitatori ad un’opera inedita disegnando live su tela.

Sir Ian Livingstone, è un celebre autore e game designer britannico, pioniere assoluto dell’intrattenimento interattivo e dei giochi di ruolo. Co-fondatore di Games Workshop ed Eidos Interactive, ha contribuito alla diffusione di Dungeons & Dragons in Europa e al lancio di franchise storici come Warhammer e Tomb Raider. Ha co-creato la leggendaria collana Fighting Fantasy, destinata a un immenso successo globale.

Nella 37^ edizione il premio Romics Special, che rende omaggio alle nuove frontiere creative, verrà assegnato a Laura Pérez, illustratrice spagnola e autrice di graphic novel, celebre per il suo stile raffinato ed evocativo, ed a Dan Walker, concept designer britannico per il cinema e la televisione, autore dell’immaginario visivo di oltre 75 produzioni tra cui Star Wars, The Dark Knight Trilogy e Doctor Who. Con il suo lavoro ha dato forma ad icone cinematografiche come gli interni della Batmobile e i celebri Sonic Screwdrivers.

Ecco alcuni eventi:

OLIVER ONIONS & ANIMENIACS: LE SIGLE E LE COLONNE SONORE CHE HANNO FATTO LA STORIA. I leggendari fratelli Guido e Maurizio De Angelis, per la prima volta sul paco di Romics, proporranno le loro indimenticabili colonne sonore per i film, da Bud Spencer e Terence Hill a sigle cult come Sandokan. L’ ensemble vocale Animeniacs Corp arricchirà lo show portando sul palco le più amate sigle dei cartoni animati di diverse generazioni. Domenica 4 ottobre un imperdibile viaggio musicale tra cinema, televisione e animazione che celebrerà la storia della cultura pop.

CRISTINA D’AVENA LIVE! L’iconica voce delle sigle dei cartoni animati si esibirà in un imperdibile live sabato 3 ottobre. Regina intramontabile con oltre 40 anni di successi, Cristina D’Avena esordisce a soli 3 anni allo Zecchino d’Oro con Il valzer del moscerino. Tra gli ospiti più attesi di Romics, regalerà emozioni, energia e divertimento: un evento speciale per cantare e saltare tutti insieme a squarciagola sulle note dei suoi successi.

TRA LE SIGLE SPRINTA E VA! Nel 2026 il Maestro Vince Tempera celebra ben 60 anni di straordinaria carriera tra Sanremo, grandi collaborazioni della musica italiana e sigle cult. Per l’occasione, festeggia questo traguardo unendo le forze con i Raggi Fotonici, che celebrano 30 anni di attività nel mondo dell’animazione.

Domenica 4 ottobre, insieme saliranno sul palco per un imperdibile concerto-evento: uno show intergenerazionale che spazierà tra i successi storici del Maestro e le sigle dei cartoni animati più amate, da Ufo Robot a Gumb.

In occasione del cinquantenario di Carrie – Lo Sguardo di Satana, Romics celebra il film e le sue musiche in un incontro esclusivo alla presenza del compositore della colonna sonora Pino Donaggio.

Tra le mostre si segnala ‘T’Immagini Pinocchio’, dedicata ai duecento anni dalla nascita di Carlo Collodi. “Un viaggio nelle tante interpretazioni del burattino più famoso al mondo, raccontate attraverso il lavoro di illustratori, registi, costumisti, marionettisti e scenografi, insieme ad edizioni illustrate antiche e rare, bozzetti, sceneggiature, storyboard e costumi di scena del Pinocchio di Matteo Garrone, che sarà in fiera come ospite insieme a Enzo D’Alò. Tra gli artisti si segnala, infine, il ritorno di ZeroCalcare.