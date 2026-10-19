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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 19 Ottobre 2026

Un cielo di cestini colorati: quando il forno diventa uno spettacolo

Cestini sospesi al soffitto, fiori e colori trasformano una semplice panetteria in un luogo pieno di allegria e fantasia

 

di Lia Onda

 

Sono dei cestini di vari formati legati al soffitto di una panetteria forno del luogo. Sono ornamentali e fanno allegria tra i colori le forme e i fiori.

 

 

Sono stati messi li apposta per far si che i clienti si distraggono un pò nell’attesa del cibo da mangiare, oltre alla bontà dei piatti che questo forno prepara.

 

 

E’ uno spettacolo mangiare sotto questi cestini e ed è bello anche per le persone che passano di li per comprare del pane o della pizza perchè possono ammirare questa originale esposizione unica nel suo genere.

 

Web site Lia Onda: www.liaonda.com

 

 

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