Scatta domenica il Campionato invernale di Roma riservato alle barche a vela

All’evento organizzato dal Circolo velico Fiumicino parteciperanno 60 equipaggi suddivisi in categorie

di Umberto Serenelli

Si svolgerà domenica prossima la prima delle nove regate previste dal 46mo Campionato invernale di Roma. Organizzato dal Circolo Velico Fiumicino, il tradizionale appuntamento si svolgerà sul campo di gara ricavato tra il pontile di Ostia e il porto di Roma.

In acqua oltre 60 equipaggi suddivisi in quattro categorie: Regata e Crociera Irc-Orc, Minialtura e Vele bianche a cui il Circolo di viale Traiano ha aggiunto quelle dei “multiscafi”, riservata ai catamarani, e ai gusci con equipaggio composto da due sole persone e cioè gli X2.

Questa classe è associata alle categorie Regata-Crociera e viene proposta su un “percorso costiero” di 15/20 miglia in cui le manovre degli scafi sono meno impegnative e non richiedono un numero elevato di marinai ma solo due skipper.

I protagonisti di questa edizione misureranno le loro ambizioni di successo su tre itinerari: “bastone”, “quadrilatero” e “triangolo olimpico”.

Come nelle precedenti edizioni, in cui le pessime condizioni meteo-marine hanno costretto l’organizzazione ad annullare l’evento, il Circolo si riserva di programmare regate anche di sabato e su un percorso alternativo davanti alla costa tra Fiumicino e Focene. Durante la stagione previsti incontri didattici e non mancherà il consueto pasta-party che è previsto al termine di ogni regata.

“La grossa novità di questa edizione è l’iscrizione di diversi equipaggi di diportisti alla prima esperienza nel mondo delle regate – dice il ds del Circolo, Massimo Pettirossi – Per tale motivo abbiamo istituito la figura di un tutor in grado di seguire questi appassionati e far calare nel team l’esperienza di cui hanno bisogno per l’impegnativo Campionato”.