“Ostia in voga”, sfida tra assistenti bagnanti al Porto Turistico di Roma

Domenica 25 ottobre gara di voga e dimostrazioni a mare con droni di salvataggio e operatori della sicurezza

di Dario Nottola

Non sarà solo una sfida fra gli assistenti bagnanti del Lido di Roma. “Ostia in voga”, in programma domenica 25 ottobre al Porto Turistico di Roma, sarà un’occasione per celebrare i tanti operatori che vigilano sulla sicurezza dei bagnanti.

La spiaggia centrale del porto si trasformerà in un’arena dove il pubblico potrà fare il tifo per il suo assistente bagnante preferito nella gara di voga che lo vedrà protagonista.

Il personale della Capitaneria di porto, con i formatori della FIN Salvamento e gli OPSA della Croce Rossa Italiana, sarà protagonista, assieme agli innovativi droni di salvataggio e al personale della Società Nazionale di Salvamento di Roma, di una coinvolgente dimostrazione a mare.

“Ti aspettiamo domenica 25 ottobre a partire dalle 11. Sei un assistente bagnante e desideri partecipare? Vai sul nostro sito alla sezione News”, l’invito della Federazione Italiana Nuoto Ascom Ostia – Confcommercio Roma Roma Capitale Municipio X Roma.