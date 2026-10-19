Ladispoli, giovedì 22 ottobre la presentazione del libro “Dentro il potere” di Mario Baccini

Al Gotha Beach il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando dialogherà con l’autore. A moderare l’incontro il giornalista Ricky Filosa

di Dario Nottola

Giovedì 22 ottobre, alle 17.30, presso il Gotha Beach di Ladispoli, si terrà la presentazione del libro “Dentro il potere. Governare non è mai stato così difficile e così necessario” di Mario Baccini, sindaco di Fiumicino, pubblicato da Gangemi Editore International.

L’incontro sarà un’occasione per approfondire i temi affrontati nel volume, attraverso un confronto sul significato della politica, sulle responsabilità di chi governa e sulle sfide che le istituzioni sono chiamate ad affrontare in una società in continua trasformazione.

Nel libro, Baccini ripercorre la propria esperienza politica e istituzionale, intrecciando ricordi personali, riflessioni e considerazioni sul ruolo della classe dirigente, sul rapporto tra cittadini e istituzioni e sulla necessità di restituire alla politica una visione capace di guardare al futuro.

A dialogare con l’autore sarà Alessandro Grando, sindaco di Ladispoli. L’evento sarà moderato dal giornalista Ricky Filosa. L’appuntamento è per giovedì 22 ottobre, alle ore 17.30, presso il Gotha Beach, in via Roma 125/129 a Ladispoli.