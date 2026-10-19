Fiumicino, serie di furti ai danni di attività commerciali e privati cittadini

I Carabinieri identificano e arrestano un 46enne italiano.

I Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno arrestato un 46enne italiano, pluripregiudicato e già sottoposto alla misura della libertà vigilata per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia, che ha disposto la sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari.

Il provvedimento è scaturito dall’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Fiumicino che, attraverso una serie di accertamenti e riscontri, sono riusciti a ricostruire diversi episodi e a identificare nel 46enne il presunto autore di una serie di furti commessi ai danni di attività commerciali e privati cittadini nel territorio di competenza.

Gli accertamenti hanno permesso, in particolare, di ricondurre all’uomo il furto commesso all’interno di una cartoleria di Fiumicino, dalla quale erano stati asportati 250 euro dal registratore di cassa.

I Carabinieri hanno inoltre raccolto elementi che lo collegherebbero al furto ai danni di un ristorante, dal cui registratore di cassa erano stati asportati 100 euro, nonché a quello commesso all’interno di uno studio medico-dentistico, dal quale erano stati sottratti un telefono cellulare, leghe per fusioni odontoiatriche in oro del valore stimato di circa 10.000 euro e una somma di denaro contante non quantificata.

Gli investigatori sono inoltre riusciti a ricondurre al 46enne un ulteriore episodio relativo al furto di una bicicletta del valore di circa 4.000 euro. Il mezzo, denunciato come rubato dal proprietario, è stato individuato nella disponibilità dell’uomo, che si trovava alla guida della bicicletta. La vittima, dopo averla riconosciuta, ne ha ottenuto la restituzione.

Gli elementi raccolti dai Carabinieri e trasmessi all’Autorità Giudiziaria hanno quindi portato all’emissione del provvedimento che ha disposto la sostituzione della libertà vigilata con gli arresti domiciliari. Il 46enne è stato sottoposto alla misura presso la propria abitazione.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per l’indagato, vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.