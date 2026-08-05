Un angolo esotico sul mare di Ostia

Tra ombrelloni di paglia, prato verde e spiaggia, una piccola oasi che accoglie i bagnanti

di Lia Onda

Sembra di essere in un luogo esotico dove quasi tutto è costruito con la paglia compresi gli ombrelloni a ridosso delle spiagge, e invece siamo a Ostia in uno stabilimento balneare, uno dei pochissimi aperti ai bagnanti al quale il sindaco di Roma non ha messo i lucchetti.

Ottima idea quella di mettere questi simpatici e comodi ombrelloni in mezzo a un prato verde molto curato con a fianco la splendida spiaggia.

Una piccola oasi in questa estate lidense molto sofferta dai romani per le limitazioni incomprensibili imposte dal comune.

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