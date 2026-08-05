Fregene, sabato 8 agosto, sit-in di “Autonomia da Fiumicino” sui lavori nella Pineta Monumentale

“Contestiamo il progetto di riqualificazione, in particolare la collocazione del bagno pubblico. Invitiamo i cittadini a partecipare alla manifestazione pacifica”

Sabato 8 agosto 2026, alle ore 10.30, si svolgerà a Fregene un sit-in pacifico per manifestare il disagio di una parte della cittadinanza rispetto ai lavori di riqualificazione previsti all’interno della Pineta Monumentale.

L’iniziativa, promossa da Autonomia da Fiumicino, si terrà all’angolo tra Via della Pineta di Fregene e Via Portovenere. Al centro della protesta vi sono alcuni interventi inseriti nel progetto di ristrutturazione dell’area, tra cui la realizzazione di due parchi destinati ai bambini e, soprattutto, la costruzione di un bagno pubblico in prossimità dell’ingresso di Fregene.

Secondo l’associazione, il servizio igienico dovrebbe essere collocato in un punto diverso, maggiormente compatibile con il contesto paesaggistico e con il valore storico e ambientale della pineta.

Autonomia da Fiumicino ricorda di aver già manifestato, nel corso del 2025, la propria contrarietà al progetto durante un incontro pubblico dedicato all’argomento. L’intervento, concepito durante l’amministrazione guidata dall’ex sindaco Esterino Montino, sarebbe stato ripreso dall’attuale Giunta senza modifiche sostanziali.

“Avevamo espresso un vivace dissenso nei confronti dell’intero progetto, che riteniamo inopportunamente riproposto così come era stato inizialmente concepito”, afferma il presidente dell’associazione, Piero Strocchi.

Nel comunicato viene inoltre denunciata la mancanza di un confronto adeguato con i residenti. Per l’associazione, la scarsa partecipazione dei cittadini rischia di consentire alla politica di assumere decisioni senza un ascolto effettivo delle esigenze del territorio.

“L’indifferenza generale è un problema contro il quale dobbiamo combattere”, sostiene Strocchi, richiamando la necessità di accrescere la consapevolezza e la partecipazione civica, soprattutto tra le nuove generazioni.

Il sit-in, precisano gli organizzatori, avrà carattere pacifico e intende rappresentare il malessere di quei cittadini di Fregene che si sentono poco coinvolti nelle scelte riguardanti il futuro della Pineta Monumentale.

“Il futuro appartiene a chi si impegna oggi per conservare e tutelare i luoghi che abbiamo ricevuto”, conclude il presidente di Autonomia da Fiumicino, invitando la cittadinanza a partecipare alla manifestazione.