Fiumicino piange Roberto Succu: domani l’ultimo saluto al pescatore morto in mare

I funerali del 61enne si terranno alle ore 10 nella parrocchia Santa Maria Porto della Salute

Si svolgeranno domani, giovedì 6 agosto, alle ore 10, nella parrocchia Santa Maria Porto della Salute, i funerali di Roberto Succu, il pescatore di 61 anni trovato morto il 25 luglio scorso dopo che era disperso in mare da due giorni a largo di Focene.

Amici, colleghi e cittadini si stringeranno accanto ai familiari per l’estremo saluto al pescatore il cui cadavere era stato individuato, in prossimità di una barriera soffolta a ridosso del costruendo porto commerciale, dal gommone della polizia di Stato, nell’ambito del pattugliamento del litorale di Fiumicino, messo in campo per le ricerche, con l’impiego di motovedette ed elicottero, oltre che pattuglie a terra, e coordinate dalla Capitaneria di Roma Fiumicino.

Il corpo era davanti alla costa di Focene, a circa 50 metri dalla riva, ed era nella zona di ricerca, più a sud rispetto al punto in cui era stata trovata la sua barca da piccola pesca con motore acceso e senza nessuno a bordo.