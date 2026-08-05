Vasto incendio in via Castagnevizza, in fiamme un’ampia area verde all’Isola Sacra

Intervento di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e autobotti private. In corso la bonifica dell’area, ancora da accertare le cause del rogo

di Fernanda De Nitto

Un vasto incendio sta interessando, dalle prime ore del pomeriggio, le aree verdi incolte presenti a ridosso di via Castagnevizza, all’Isola Sacra.

A seguito della segnalazione dei cittadini della zona sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco della squadra 13/A del distaccamento di Roma Ostia. A supporto delle operazioni di spegnimento e bonifica sono presenti anche i volontari della Protezione Civile dell’Associazione Vigili del Fuoco in Congedo di Fiumicino ed alcuni mezzi privati adibiti ad autobotte per il rifornimento dell’acqua.

Ad andare a fuoco un appezzamento piuttosto esteso tra campi e sterpaglie, dove all’interno erano presenti anche diversi rifiuti e materiali di risulta derivanti, probabilmente, da cantieri edili, che hanno alimentato le fiamme, vista anche l’aridità dei terreni dovuta alle condizioni estreme di siccità di questa torrida estate.

Le fiamme sono totalmente spente, ma restano in corso le operazioni di bonifica, da parte dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, dell’intera area, sita a ridosso delle abitazioni e dei cantieri navali che costeggiano il fiume Tevere.

Ancora ignote le cause dell’incendio, avvenuto su terreni di proprietà, per i quali sono state richieste le dovute indagini da parte della Polizia Locale di Fiumicino e delle autorità competenti, al fine di comprendere se le fiamme siano scaturite per ragioni accidentali o meno.

Notizia in aggiornamento.