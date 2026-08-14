Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 14 Agosto 2026

Tra mare, sport e amicizia: l’estate dei piccoli atleti

Con il maestro Stefano, sfide, giochi e tanto divertimento per imparare a fare squadra, amare il mare e rispettare l’ambiente

 

di Lia Onda

 

Si conoscono da parecchi giorni e fanno squadra, si sfidano in mare per chi corre più veloce con la tavola, chi riesce ad arrivare prima a riva e chi riesce a fare meglio esercizi particolari sulla spiaggia.

 

Sono i ragazzi del maestro Stefano che con molta pazienza e amore li segue e li stimola a gareggiare e ad amare il mare. Sono le classiche gare estive dove i ragazzini si divertono, imparano a socializzare e a rispettare l’ambiente.

 

Web site Lia Onda: www.liaonda.com

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Lia Onda
Articoli correlati
Cronaca

Fiumicino, lavori sulla rete elettrica: interruzioni programmate il 19 agosto

venerdì, 14 Agosto 2026
Attualità

Fiumicino rende omaggio ai Caduti in mare

venerdì, 14 Agosto 2026
Arte e Fantasia di Lia Onda

Tra mare, sport e amicizia: l’estate dei piccoli atleti

venerdì, 14 Agosto 2026
Cronaca

Fregene, operativa la nuova postazione Ares 118 in via Loano: ambulanza attiva 24 ore su 24

venerdì, 14 Agosto 2026
Politica

CPR di Ponte Galeria, il PD di Fiumicino: "Una mozione per raccogliere l’appello del vescovo Ruzza"

venerdì, 14 Agosto 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci