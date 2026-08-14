Tra mare, sport e amicizia: l’estate dei piccoli atleti

Con il maestro Stefano, sfide, giochi e tanto divertimento per imparare a fare squadra, amare il mare e rispettare l’ambiente

di Lia Onda

Si conoscono da parecchi giorni e fanno squadra, si sfidano in mare per chi corre più veloce con la tavola, chi riesce ad arrivare prima a riva e chi riesce a fare meglio esercizi particolari sulla spiaggia.

Sono i ragazzi del maestro Stefano che con molta pazienza e amore li segue e li stimola a gareggiare e ad amare il mare. Sono le classiche gare estive dove i ragazzini si divertono, imparano a socializzare e a rispettare l’ambiente.

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