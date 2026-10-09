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Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 9 Ottobre 2026

Spiagge deserte, cala il sipario sull’estate

Dopo mesi di sole, caldo e affollamento, il litorale ritrova la sua tranquillità. Tra nostalgia e bei ricordi, cresce già il desiderio della prossima stagione

 

di Lia Onda

 

 

La calda stagione è finita e le passerelle che portano al mare sono deserte, così come le spiagge, con gli ombrelloni ormai chiusi e messi in disparte.

 

 

È stato bello vedere tanta gente godersi il sole e magari sbuffare per il troppo caldo, ma ora che tutto si è concluso, dispiace vedere solo poche persone passeggiare sulla spiaggia, nelle ore più calde della giornata.

 

 

Attendiamo con fiducia la prossima estate, quando ci ritroveremo tutti quanti con la stessa voglia di sole e di mare.

 

 

Web site Lia Onda: www.liaonda.com

 

 

 

 

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estate Lia Onda
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